Речь идет об американской криминальной драме "Когда они нас увидят". На авторитетном сайте IMDb она имеет рейтинг 8,8/10. Мини-сериал занял 50 место среди лучших шоу за все время.
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Мини-сериал на Netflix, доводящий до слез
Как отзываются фанаты Netflix, этот сериал заставляет плакать и не оставляет равнодушным. Вот как о нем отозвалась юмористка Мэди Смис.
Иногда картина такая сильная. Ты можешь ее посмотреть только один раз... Этот сериал заставил меня заплакать в конце. Замечательный сериал, в целом понравилось на 10/10,
– высказалась она.
Подобные комментарии оставляют другие киноманы:
- "Блестяще, но разбивает сердце";
- "Это очень расстраивает. Но стоит просмотра";
- "Очень мощно. Не могла выбросить его из головы в течение недели. Была так расстроена";
- "Это замечательный сериал, который действительно довел меня до слез. Не смогу посмотреть его второй раз";
- "Тяжело, я плакала словно ребенок. Замечательный сериал. Осознание, что это реальная история жизни, делает его более болезненным".
"Когда они нас увидят": смотрите трейлер онлайн
"Когда они нас увидят": описание сериала
События сериала основаны на судебном следствии в США в 1989 году. Его другое название – дело "пятерки из Центального парка". Пятеро афро- и латиноамериканцев признали виновными в изнасиловании 28-летней девушки. Их посадили в тюрьму, но в 2002 сняли все обвинения.
Это произошло тогда, когда настоящий преступник признался о своем поступке. К тому времени он уже отбывал наказание в тюрьме по другим делам.
Сериал поднимает сложные темы: последствия постоянного расизма, глобальная несправедливость, социальные предубеждения.