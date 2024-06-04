Поэтому все с нетерпением ожидают продолжения истории. Очевидно, что до финала 3-го сезона осталось еще четыре эпизода, поэтому романтическое путешествие Пенелопы и Колина продолжается, однако их путь будет нелегким. В материале Кино 24 узнаете, чего стоит ожидать от продолжения.

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Каким будет продолжение 3 сезона "Бриджертонов"

В интервью актриса Никола Кохлан, исполняющая роль Пенелопы Фезерингтон, рассказала о дальнейшем развитии событий. По словам Николы, персонажам нужно многое преодолеть, чтобы быть вместе. На данный момент мы увидели лишь половину эволюции отношений Колина и Пенелопы.

Очень легко думать: "О, они признались друг другу в любви и будут жить долго и счастливо". На самом деле все написано так, что их может занести в любую сторону,

– говорит актриса.

Очевидно, в дальнейшем влюбленных будет ожидать ряд испытаний. В частности, на это повлияет двойная жизнь, которую ведет красавица Пенелопа. Ведь как только верхушка Лондона попадает в новый скандал, леди Вислдаун уже готова об этом написать.

Кроме этого, на развитие отношений Пенелопы и Колина может повлиять Элоиза Бриджертон, которая раньше была лучшей подругой Пенелопы и знает ее большой секрет.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер второй части третьего сезона

Четыре новые серии поклонники "Бриджертонов" увидят уже 13 июня на стриминговой платформе Netflix. Приготовьтесь к просмотру заранее, ведь, судя по всему, сюжет будет острым.

Какие еще вопросы разрешатся во второй части третьего сезона

До сих пор нерешенными остались еще некоторые вопросы. Поэтому в новой части мы сможем также узнать, как будут развиваться отношения Пенелопы с бывшей лучшей подругой Элоизой Бриджертон, которая знает ее большую тайну. Что произойдет с горячим романом Бенедикта Бриджертона. А также к чему приведет знакомство Вайолет Бриджертон с братом леди Денбери и тайна леди Уислдаун.

Интересно, пожертвует ли Пенелопа своим альтер эго ради любви? Узнаем уже совсем скоро.