10 сериалов на Netflix, которые чаще всего смотрят украинцы

Платформа Netflix опубликовала традиционный еженедельный рейтинг сериалов, которые самые популярные сейчас. Уже вторую неделю подряд украинцы чаще всего отдают предпочтение новому сериалу "Садовник".

Также среди тех, что чаще всего просматривают, есть сериал "Юношество", сообщает Кино 24 со ссылкой на Netflix. Полный обновленный рейтинг смотрите далее.

Не пропустите Идеальный для семейного просмотра: где смотреть новый сериал, от которого фанатеют украинцы

"Садовник"

Главным героем является парень Элмер. Из-за травмы он с детства не имеет никаких чувств, чем решила воспользоваться мать. Она основала садоводческую компанию как прикрытие для убийств, где Элмер выполнял заказы, а мать зарабатывала деньги. Однако однажды все пошло не по плану, ведь парень влюбился в одну из заказанных жертв.

"Садовник": смотрите онлайн трейлер сериала

"Черное зеркало", 7 сезон

Культовый сериал продолжает держать зрителей в напряжении. В шести новых эпизодах создатели "Черного зеркала" затронули темы технологического прогресса, развития компьютерных систем и показали, чем это все может угрожать человечеству.

"Черное зеркало", 7 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

"Стеклянный купол"

В центре сюжета этого детективного триллера криминалистка Лейла, которая расследует исчезновение дочери своей подруги. Когда Лейла берется за это дело, то еще не подозревает, что во время поисков столкнется со своим темным прошлым и переживет собственную детскую травму.

"Стеклянный купол": смотрите онлайн трейлер сериала

Также в рейтинге 10 самых популярных сериалов в период с 17 по 23 апреля есть: