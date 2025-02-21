Сериал уже захватил большое количество поклонников жанра. А для многих зрителей стало неожиданностью, что в одном из эпизодов вспомнили об Украине.

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Что известно о мини-сериале "Нулевой день"

В центре сюжета нового политического триллера "Нулевой день" – масштабная кибератака на Соединенные Штаты, которая приводит к многочисленным жертвам и гибели сотен людей. Расследованием этой трагедии занимается экс-президент Америки, роль которого исполняет Роберт Де Ниро. Главные подозрения падают на Россию.

"Нулевой день": смотрите онлайн трейлер сериала

Ключевым элементом расследования становится код вируса, в котором скрыто слово "майдан". А особое внимание привлекает фраза, которую произносит герой Де Ниро:

В 2004 году Россия обвиняла нас в этом, что было слишком откровенно даже для россиян.

Эти слова сразу вызывают ассоциации у зрителей, ведь это явная ссылка на Оранжевую революцию, произошедшую в Киеве в 2004 году.

Теперь перед героем Де Ниро стоит сложная задача – не только разоблачить настоящего преступника, но и распутать сеть лжи и манипуляций, которые могут изменить ход глобальных событий.