HBO снимет эпический сериал о Гарри Поттере: будет выходить в течение 10 лет – детали

Во время презентации Warner Bros. Discovery для прессы HBO официально анонсировал сериал о Гарри Поттере по мотивам книг Джоан Роулинг. Писательница станет исполнительной продюсером проекта.

Зрителей будет ждать немало сезонов в течение 10 лет, которые будут базироваться на каждой из книг франшизы. Также в нем будет обновлен актерский состав.

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HBO снимет сериал о Гарри Поттере

Новости о шоу, основанном на мегахите серии книг Джоан Роулинг, впервые просочились 3 апреля, но теперь подробности официально подтвердились.

Мы рады дать зрителям возможность открыть для себя Хогвартс совершенно по-новому. Гарри Поттер – это культурный феномен, и очевидно, что существует такая стойкая любовь и жажда волшебного мира. В партнерстве с Warner Bros. Television и Дж. К. Роулинг эта новая серия Max Original погрузится в каждую из культовых книг, которыми поклонники продолжали наслаждаться в течение всех этих лет,

– сообщил председатель и генеральный директор HBO Max Content Кейси Блойс.

Сериал о Гарри Поттере: смотрите тизер

Первая книга "Гарри Поттер и философский камень" была опубликована в 1997 году, а последняя "Гарри Поттер и реликвии смерти" – в 2007 году. Первый фильм по мотивам книги вышел в 2001 году, с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли как Гарри Поттером, Рупертом Гринтом как Рональдом и Эммой Уотсон как Гермионой. Последний фильм о Гарри Поттере был выпущен в 2011 году.