Warner Bros может создать сериал о Гарри Поттере: первые детали

СМИ узнали, что компания Warner Bros пытается заключить соглашение о создании нового сериала по мотивам книг о Гарри Поттере. Вероятно, директора уже договариваются с Джоан Роулинг.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Смешно, но ранее пропагандисты заявили, что планируют снять в России "ответ" фильму "Гарри Поттер".

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Над соглашением работают главный исполнительный директор компании Дэвид Заслав и руководитель HBO Кэйси Блойс, но окончательной договоренности пока нет.

Первые детали о предстоящем сериале

По предварительной информации, сюжет каждого сезона будет основан на одной книге о Гарри Поттере от Джоан Роулинг. Выход серий может растянуться на годы.

Компания ожидает, что сериал может стать основным элементом новой стратегии, о которой пока не сообщается.

Планируется, что в сериале сюжет откроется для зрителя по-новому. Ведь раньше именно Warner Bros снял известные фильмы по мотивам книг Роулинг о Гарри Поттере, но в них были опущены некоторые детали, ведь фильм короче книги.

Сотрудничая с Avalanche Software, компания Warner Bros в феврале опубликовала долгожданную ролевую игру Hogwarts Legacy, основанную в мире Поттера.

Но наибольшее влияние на все общество оказали сами книги и семь фильмов. Так, за 25 лет серия книг разошлась тиражом в 600 миллионов экземпляров на 85 языках, став бестселлером всех времен. В то же время восемь фильмов, снятых на основе сюжета книг, собрали мировые продажи билетов более чем на 7,7 миллиарда долларов.

К слову, в октябре 2022 года стало известно, что известный актер Дэниел Рэдклифф продал свою квартиру на Манхэттене. Как свидетельствуют местные реестры, стоимость сделки составила 5,3 миллиона долларов.