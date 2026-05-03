Могли об этом не знать: кто из актеров "Парочки следователей" не женат

"Парочка следователей" – популярный украинский сериал. Премьера второго сезона состоялась несколько дней назад. Стоит отметить, что удачно подобранный актерский состав - это уже большой процент успеха. Однако зрителей часто интересует и личная жизнь любимцев из сериала.

Кто-то из них уже несколько лет находится в счастливом браке, однако есть те, которые развелись или не спешат под венец. 24 Канал расскажет о ком из актеров идет речь.

Константин Октябрьский

10 лет звезда "Парочки следователей" был женат на Самире. Пара обвенчалась в 2014 году. Интересно, что с женой Октябрьский познакомился благодаря другу.

За это время у пары родилось двое сыновей – Роберт и Матвей. В 2023 году в семейное гнездышко попал российский дрон.

Квартира выгорела вся. Это не наша квартира, мы ее арендовали. Но внутри все было наше – вещи, техника, мебель. Мы как раз были дома, спали. Слышал сквозь сон, как пролетел первый шахед, а проснулись уже от мощного взрыва. У жены контузия была. У меня есть ПТСР,

– рассказывал актер в интервью KP.UA.

На днях он дал интервью Алине Доротюк, где шокировал признанием, что они с женой больше не вместе. Выяснилось, что супруги официально расторгли брак еще в конце прошлого года. Инициатором стала Самира.

Октябрьский предполагает, что причиной развода стало то, что он не давал своей жене достаточно любви, уважения и чувств. Интересно, что за 10 лет брака пара уже разводилась, а потом снова поженилась. Однако сейчас актер находится в статусе холостяка.

Татьяна Злова

Около 1,5 года актриса находилась в отношениях со звездным коллегой – Богданом Буйлуком. Они познакомились на съемочной площадке во время съемок сериала "Никто не идеален". От так, знакомство переросло в служебный роман.

К сожалению, сегодня дороги влюбленных разошлись. Татьяна не скрывала, что для нее этот период был очень сложным. Сегодня же бывшая пара продолжает поддерживать дружеские отношения.

Если бы у меня был барометр боли, думаю, он бы взорвался от того, насколько больно идти дальше отдельно, наблюдать друг за другом. Мы довольно тепло общаемся на самом деле. Мы дружим с Богданом. Просто пришли к осознанию, что нам надо идти отдельными дорогами. Сложно, когда ты понимаешь, что у тебя есть цели, которых ты хочешь достигать, и эти желания бесспорно поддерживаются, но хотелось, чтобы мы имели одинаковые желания. А они разные,

– откровенно поделилась звезда сериала "Парочка следователей" в интервью kp.ua.

Свободно ли сердце актрисы сегодня – неизвестно.

Также остается открытым вопросом относительно еще одного актера сериала "Парочка следователей" – Сергея Митрюшина. Мужчина в публичном пространстве вообще не рассказывает о личной жизни и не делится фотографиями. Поэтому пока эта тема еще себя не исчерпала.

Что известно о новом сезоне "Парочки следователей"?

Премьера состоялась 27 апреля в 20:00 на телеканале "1+1". Татьяна Злова сыграла новую героиню – Оксану Левчук.

По сюжету, Оксана и София раньше дружили и вместе учились в полицейской академии. Но их пути разошлись из-за конфликтов. Оксана была влюблена в Андрея, но его внимание было приковано к Софии.

Оксана принимает решение прийти в отдел бывшей подруги, однако какая ее цель – расскажет только сериал.

Сейчас "Парочку следователей" транслируют на "1+1 Украина" и онлайн на Киевстар ТВ, а впоследствии сериал будет доступен на YouTube.