Зрители любят пересматривать старые ленты, ведь в период их выхода жизнь все еще казалось не таким сложным, а будние дни приносили больше радости. Чтобы немного поностальгировать, 24 Канал вспомнит каким был сериал "Гречанка" и о чем шла речь в сюжете.
Сериал "Гречанка" – что о нем известно?
Годы выхода: премьера на телевидении в 2015 году
Количество серий: 60
Жанр: мелодрама
Страна: Украина
Режиссеры: Александр Тименко и Мария Ткачева
Актерский состав:
- Ольга Гришина – в роли Татьяны Куликовой;
- Антон Феоктистов – в роли Григория Середы;
- Ольга Сумская – в роли Софии Середы;
- Виктория Литвиненко;
- Федор Гуринец;
- Алексей Фатеев.
Рейтинг IMDb: 5,1
Сюжет сериала "Гречанка"
Главная героиня – скромная и добрая девушка Татьяна, которая работает экскурсоводом в музее. Она увлекается древнегреческой культурой, из-за чего и получает прозвище "гречанка".
Но ее жизнь резко меняется после знакомства с богатым и влиятельным бизнесменом Григорием Середой. Они влюбляются и женятся. Однако Татьяна не знала в какую семью ей придется попасть. Жестокая свекровь София ее постоянно унижает, прошлое Григория скрывает много неприятных тайн, а сама семья постоянно борется за свое влияние.
Той скромной и доброй героине приходится меняться, чтобы стать сильной. Она должна быть той, которая сможет бороться за себя, свое достоинство и любовь.
Интересные факты
- Сериал стал очень популярным не только в Украине, но и странах СНГ.
- Это одна из самых успешных украинских мелодрам того периода.
- Значительная часть сюжета построена на классических мотивах "бедная девушка – богатый парень", но с большим количеством драматических поворотов.
- Из-за большого количества драматических сцен, "Гречанку" сравнивают с латиноамериканскими теленовеллами.
Какой новый украинский сериал можно посмотреть на YouTube?
Продолжение сериала "Просто Надежда" вышло не так давно. Его уже можно посмотреть бесплатно на платформе ютуб.
Сюжет рассказывает о многодетной маме, которая вынуждена покинуть родной дом из-за войны. Ее муж за границей, а Надя выбирает переезд в другой город. Но у нее есть особая мечта – стать успешной пекаршей.
Главные роли в первом и втором сезонах сыграли Зоряна Марченко и Артемий Егоров.