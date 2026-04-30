Глядачі полюбляють переглядати старі стрічки, адже у період їхнього виходу життя все ще здавалось не таким складним, а будні дні приносили більше радості. Щоб трішки поностальгувати, 24 Канал пригадає яким був серіал "Гречанка" і про що йшлось у сюжеті.

Серіал "Гречанка" – що про нього відомо?

Роки виходу: прем'єра на телебаченні у 2015 році

Кількість серій: 60

Жанр: мелодрама

Країна: Україна

Режисери: Олександр Тименко і Марія Ткачова

Акторський склад:

Ольга Гришина – у ролі Тетяни Кулікової;

Антон Феоктістов – у ролі Григорія Середи;

Ольга Сумська – у ролі Софії Середи;

Вікторія Литвиненко;

Федір Гуринець;

Олексій Фатеєв.

Рейтинг IMDb: 5,1

Сюжет серіалу "Гречанка"

Головна героїня – скромна і добра дівчина Тетяна, яка працює екскурсоводом у музеї. Вона захоплюється давньогрецькою культурою, через що й отримує прізвизько "гречанка".

Та її життя різко змінюється після знайомства з багатим і впливовим бізнесменом Григорієм Середою. Вони закохуються й одружуються. Однак Тетяна не знала у яку родину їй доведеться потрапити. Жорстока свекруха Софія її постійно принижує, минуле Григорія ховає багато неприємних таємниць, а сама сім'я постійно бореться за свій вплив.

Тій скромній та добрій героїні доводиться змінюватись, щоб стати сильною. Вона має бути тією, яка зможе боротись за себе, свою гідність та кохання.

Серіал "Гречанка": дивіться онлайн анонс серіалу

Цікаві факти

Серіал став дуже популярним не тільки в Україні, а й країнах СНД.

Це одна з найуспішніших українських мелодрам того періоду.

Значна частина сюжету побудована на класичних мотивах "бідна дівчина – багатий хлопець", але з великою кількістю драматичних поворотів.

Через велику кількість драматичних сцен, "Гречанку" порівнюють із латиноамериканськими теленовелами.

