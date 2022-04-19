Сериал "Поймать Кайдаша" снова показывают по телевидению: где и стоит ли смотреть

Украинский сериал "Поймать Кайдаша" вернулся по телевидению. Современная колоритная картина "Кайдашевой семьи" поразила немало украинцев. Почему стоит смотреть сериал и где – читайте на Кино 24.

Актер Тарас Цымбалюк, фактурно сыгравший в сериале главную роль Карпа Кайдаша, сообщил в инстаграме, что сериал снова можно смотреть с понедельника по четверг в 20:15 на канале СТБ. Он пригласил украинцев к повторному просмотру, передает 24 канал.

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"Поймать Кайдаша" вернулся на экраны: о чем фильм

Сериал сняли по повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья". Сценарий переработали на современный лад, чтобы зритель на примере семейных распрей с 20 века увидел проблемы настоящего. Экранизовать историю взялась талантливая сценаристка Наталья Ворожбит, которая и сама предстала перед зрителем в роли мамы Мелашки.

Всего за 12 эпизодов актеры Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цымбалюк, Григорий Бакланов и Антонина Хижняк сумели покорить сердца тысяч украинцев. Однако они больше известны зрителям, как Омелько, Мария, Карп, Лаврин и Мотря.

Кто еще не видел – рекомендуем к просмотру, это поможет также расслабиться и хоть немного оторваться от новостей о войне.

"Поймать Кайдаша": смотрите 1 серию

Как отреагировали на сериал украинские режиссеры

Ирина Целик ("Земля голубая, будто апельсин"): "Оно какое-то очень вкусное, это так неожиданно приятно. Современное украинское село такое настоящее и знакомое: все дышит, все узнаю и, главное, чувствую авторский взгляд, в котором много любви. Сценарий, диалоги – это любовь, да. Герои – живы и объемны, они говорят так, что их хочется слушать, протагонистов, интересно наблюдать, они именно такие – неправильные, кривенькие, веселые и злые, сентиментальные и жесткие одновременно".

Нариман Алиев ("Домой"): "Большое уважение всем, кто приобщился к созданию. Получил большое удовольствие от просмотра. Особенно приятно, что смотрит вся страна, потому что оно того стоит".

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