Украинский сериал "Поймать Кайдаша" появится на Netflix: дата выхода

Сериал "Поймать Кайдаша" по мотивам повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья" выйдет на Netflix 29 марта. О чем рассказывает сериал и почему его стоит смотреть – читайте дальше.

Сериал "Поймать Кайдаша" стал одним из популярнейших в Украине. Он является адаптацией знаменитой повести Ивана Нечуя-Левицкого. Режиссером современной интерпретации произведения выступила Наталья Ворожбит, наиболее известная по кинолентам "Киборги", "Дикое поле", "Плохие дороги". Именно она искусно показала забавную историю украинской семьи, состоящую из 8 главных героев. Хронологически охватила период с 2005 по 2014 год.

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Сериал "Поймать Кайдаша" появится на Netflix

Обратите внимание, с прошлой весны Netflix активно начал добавлять на платформу украинский контент. Доступен он преимущественно на территории Украины. Кроме "Поймать Кайдаша" там можно просмотреть 21 украинский проект. Среди них:

"Мои мысли тихие";

"Я работаю на кладбище";

"Преданная";

"Носорог";

"Слуга народа";

"Безумная свадьба";

"Поводырь";

"Максим Оса и золото Песиголовца" и другие.

Всего за 12 эпизодов сериала "Поймать Кайдаша" актеры Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цымбалюк, Григорий Бакланов и Антонина Хижняк сумели покорить сердца тысяч украинцев. Однако они больше известны зрителям, как Омелько, Мария, Карпо, Лаврин и Мотря.

Будет ли второй сезон? Тарас Цымбалюк признался, что раньше ответ сводился к практически четкому "Нет", но сейчас говорит, что все может быть.

Конечно, хочется верить в продолжение такого народного нашего украинского сериала! Спасибо за любовь к "Кайдашам"!

– написал актер.

Кто еще не видел – рекомендуем к просмотру, в частности, не пропустите премьеру на Netflix 29 марта. Это поможет также расслабиться и хоть немного оторваться от новостей о войне.

"Поймать Кайдаша": смотрите первую серию сериала

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Как отреагировали на сериал украинские режиссеры

Ирина Цилык ("Земля голубая, как апельсин"): "Оно какое-то очень вкусное, это так неожиданно приятно. Современное украинское село такое настоящее и знакомое: все дышит, все узнаю и, главное, чувствую авторский взгляд, в котором много любви. Сценарий, диалоги – это любовь, да. Герои – живые и объемные, они говорят так, что их хочется слушать, протагонистов, интересно наблюдать, они именно такие – неправильные, кривенькие, веселые и злые, сентиментальные и жесткие одновременно".

Нариман Алиев ("Домой"): "Большое уважение всем, кто приобщился к созданию. Получил большое удовольствие от просмотра. Особенно приятно, что смотрит вся страна, потому что оно того стоит".

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