Если вы до сих пор не выбрали себе ленту на вечер, "Продолжение рода" станет лучшим вариантом. В материале Кино 24 читайте, о чем сюжет и почему сериал стоит вашего просмотра.

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О чем сериал "Продолжение рода"

По сюжету, четыре женщины оказываются в загородном роддоме, который расположен непосредственно на линии фронта и находится под постоянным вражеским обстрелом. Каждая из них имеет свою уникальную историю, полную трудностей и личных испытаний, которые они пережили до момента, когда решили родить ребенка.

Для каждой из этих женщин решение стать матерью было непростым и принималось в условиях серьезных личных дилемм и внутренних конфликтов.

"Продолжение рода": смотрите онлайн трейлер сериала

Теперь, оказавшись в таких тяжелых условиях, они вынуждены бороться не только за собственное выживание, но и за жизнь своих еще нерожденных детей. Им приходится искать в себе силы и мужество, чтобы выдержать все испытания, с которыми они сталкиваются, и обеспечить своим детям возможность родиться в это опасное время.

Это история о несокрушимости духа, материнскую любовь и надежду на лучшее будущее даже в самые темные моменты их жизни.

Как зрители реагируют на ленту

Украинцы в восторге от сериала. Вот, что они пишут о ленте:

"Не поверите, но война изменила мое мировоззрение. Раньше смотрела только зарубежные, иногда российские сериалы. А теперь они мне не интересны. Какое хорошее наше украинское кино!"

"Всегда думала, что Алексей Зубков – российский актер. И как я могла ошибиться и считать этого украинского красавца рашистом?! Наши актеры – это супер таланты"

"Я тоже из Херсона. Очень больно смотреть о первых временах войны. Чувствую этот страх и боль"

"Моя любимая актриса – Олеся Жураковская. А вообще, здесь все актеры хорошие"

"Люблю Ларису Руснак. Замечательная актриса, видела ее и в театре, и всегда качественная игра. Радуюсь, что она снимается в этом сериале"

"Замечательный сериал! Досмотрела, вернулась на 1 серию, чтобы оставить отзыв!"

"Сериал такой увлекательный, что я не могла оторваться от просмотра. Идеальная комбинация сюжета, актерской игры и напряжения"

У этого сериала уже невероятно большое количество поклонников. Хватит терять времени, смотрите хорошее украинское кино и знакомьтесь с интересными сюжетами, которые берут свое начало из реальной жизни.