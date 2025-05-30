Премьера 3 сезона "И просто так": когда и где смотреть новые эпизоды сериала
- Третий сезон "И просто так…" состоит из 12 эпизодов, которые будут выходить еженедельно на HBO Max.
В новом сезоне не будет небинарного персонажа Че и доктора Нии Уоллес, он фокусируется на пяти главных героинях.
Состоялась премьера третьего сезона "И просто так...", сиквела сериала "Секс в большом городе". По словам шоураннера Майкла Патрика Кинга, продолжение истории – о том, что нужно "подчиняться тому, что подбрасывает тебе жизнь".
Кэрри Брэдшоу возвращается на улицы Манхэттена. После того, как Эйдан предложил взять паузу в их восстановленных отношений на пять лет, она спрашивает себя, чего на самом деле хочет, пишет Кино 24 со ссылкой на Elle.
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Премьера третьего сезона "И просто так..."
В третьем сезоне "И просто так…" зрители не увидят небинарного персонажа Че, которого сыграла Сара Рамирес, и доктора Нию Уоллес, роль которой исполнила Карен Питтман. Однако больше внимания будет уделяться пяти главным героиням: Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), Миранде Хоббс (Синтия Никсон), Шарлотте Йорк (Кристин Дэвис), Лизе Тодд Уэксли (Николь Ари Паркер) и Сими Патель (Сарита Чоудхури). Также будут приглашены звезды.
"И просто так…" (3 сезон): смотрите онлайн трейлер сериала
Сколько эпизодов и когда будут выходить
Третий сезон состоит из 12 эпизодов (в первом сезоне их было 10, а во втором – 11), каждый из которых длится около часа. Новые эпизоды будут выходить еженедельно в четверг на HBO Max:
- 1 эпизод – 29 мая
- 2 эпизод – 5 июня
- 3 эпизод – 12 июня
- 4 эпизод – 19 июня
- 5 эпизод – 26 июня
- 6 эпизод – 3 июля
- 7 эпизод – 10 июля
- 8 эпизод – 17 июля
- 9 эпизод – 24 июля
- 10 эпизод – 31 июля
- 11 эпизод – 7 августа
- 12 эпизод – 14 августа
Напомним, ранее телеканал HBO объявил актеров, которые сыграют Гарри, Рона и Гермиону в новом сериале. "Золотое трио" воплотят Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Алистер Стаут.