Премьера 3 сезона "И просто так": когда и где смотреть новые эпизоды сериала

Состоялась премьера третьего сезона "И просто так...", сиквела сериала "Секс в большом городе". По словам шоураннера Майкла Патрика Кинга, продолжение истории – о том, что нужно "подчиняться тому, что подбрасывает тебе жизнь".

Кэрри Брэдшоу возвращается на улицы Манхэттена. После того, как Эйдан предложил взять паузу в их восстановленных отношений на пять лет, она спрашивает себя, чего на самом деле хочет, пишет Кино 24 со ссылкой на Elle.

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Премьера третьего сезона "И просто так..."

В третьем сезоне "И просто так…" зрители не увидят небинарного персонажа Че, которого сыграла Сара Рамирес, и доктора Нию Уоллес, роль которой исполнила Карен Питтман. Однако больше внимания будет уделяться пяти главным героиням: Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), Миранде Хоббс (Синтия Никсон), Шарлотте Йорк (Кристин Дэвис), Лизе Тодд Уэксли (Николь Ари Паркер) и Сими Патель (Сарита Чоудхури). Также будут приглашены звезды.

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Сколько эпизодов и когда будут выходить

Третий сезон состоит из 12 эпизодов (в первом сезоне их было 10, а во втором – 11), каждый из которых длится около часа. Новые эпизоды будут выходить еженедельно в четверг на HBO Max:

1 эпизод – 29 мая

– 29 мая 2 эпизод – 5 июня

– 5 июня 3 эпизод – 12 июня

– 12 июня 4 эпизод – 19 июня

– 19 июня 5 эпизод – 26 июня

– 26 июня 6 эпизод – 3 июля

– 3 июля 7 эпизод – 10 июля

– 10 июля 8 эпизод – 17 июля

– 17 июля 9 эпизод – 24 июля

– 24 июля 10 эпизод – 31 июля

– 31 июля 11 эпизод – 7 августа

– 7 августа 12 эпизод – 14 августа

Напомним, ранее телеканал HBO объявил актеров, которые сыграют Гарри, Рона и Гермиону в новом сериале. "Золотое трио" воплотят Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Алистер Стаут.