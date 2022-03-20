Сериал "Слуга народа" занял второе место в рейтинге шоу на Netflix

Недавно Netflix вернул на платформу в США украинский сериал студии "Квартал 95" – "Слуга народа". Всего через несколько дней шоу заняло второе место среди самых популярных в стране.

Сейчас на первом месте до сих пор держится мегапопулярный сериал "Выдуманная Анна", однако "Слуга народа" имеет все шансы одолеть его по популярности.

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Вы просили – он вернулся! "Слуга народа" снова доступен на Netflix в США. В сатирическом комедийном сериале 2015 года Владимир Зеленский играет учителя, который вдруг становится президентом после того, как видео, в котором он жалуется на коррупцию, внезапно становится вирусным,

– говорится в твиттере Netflix.

Стриминговый сервис Netflix приобрел право на трансляцию сериала "Слуга народа" еще в 2016 году.

Почему популярность шоу резко выросла

, популярный агрегатор Metacritic внес шоу в список Выбор редакции с рейтингом в 87 пунктов. В разделе "Актуальные телешоу" сериал о Зеленском сейчас занимает 11 строчку и конкурирует за попадание в десятку.

После нападения России на Украину у медиакомпаний со всего мира повысился интерес комедийному сериалу "Слуга народа". По словам представителя дистрибьютора шоу Eccho Rights, продажи лицензии на показ сериала стремительно выросли за последние несколько дней. Спрос на него значительно повысился с тех пор, как "Зеленский стал лицом нации, страдающей атаками со стороны России", пояснил он Bloomberg.

Напомним, что Netflix временно прекратил работу в России в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину.