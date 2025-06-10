Шикарный детективный триллер на Netflix, который можно посмотреть всего за вечер

Премьера сериала "Ставка" состоялась в мае 2025 года. А на сегодня эта киноистория является одной из самых популярных среди украинских зрителей.

Канадская лента на Netflix насчитывает всего 10 эпизодов, поэтому вы легко сможете посмотреть ее за один вечер. В материале Кино 24 узнаете, кто воплотил главные роли и о чем сюжет сериала.

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Сюжет, трейлер и главные роли: что известно о сериале "Ставка" от Netflix

Если мелодрамы и банальные комедии не вызывают у вас желаемых эмоций, то для просмотра стоит выбирать криминальные драмы и детективные триллеры, которые никого не оставляют равнодушными. Именно такой является лента "Ставка", которая стала одной из самых популярных на стриминговой платформе Netflix.

Главные роли в сериале сыграли Мику Мартино, Айо Соланке, Клара Александрова, Хантер Кардинал, Ив Эдвардс, Эмма Элль Патерсон.

Действие этого канадского сериала происходит в элитной школе-интернате. Это место, где книги и конспекты совсем не в приоритете у учеников, ведь здесь они не учатся, а играют. А власть принадлежит не учителям и директору, а ученикам, которые делают ставки в тайных клубах. Есть правила – кто выигрывает тот и командует всеми. Но в один момент все меняется.

"Ставка": смотрите онлайн трейлер сериала

Неожиданно из Японии приезжает девушка, по имени Юмеко – загадочная незнакомка, которая сразу заинтересовала всех других школьников. Новенькая оказалась очень талантливой в азартных играх, это сразу перевернуло внимание всех, кто был самым сильным и влиятельным в школе.

Правда, Юмеко не такая уж и простая, как кажется. Ведь она приехала сюда не просто учиться или делать ставки, а осуществить настоящую месть.

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