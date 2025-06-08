Эти кинокартины до сих пор вдохновляют поколения. Кино 24 подготовил подборку лучших фильмов 1980-х и 1990-х, которые стали классикой и стоят вашего внимания.

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"Сияние" (1980)

Писатель-неудачник Джек зимой устраивается смотрителем роскошного отеля, который в это время года не принимает клиентов. Мужчина привозит сюда свою жену и сына и надеется хорошо заработать, чтобы продолжить написание книги. Однако ребенок Джека начинает видеть странные видения, которым взрослые не верят. Пока в стенах пустого отеля не начинают происходить непонятные вещи.

"Сияние": смотрите трейлер фильма онлайн

"Форрест Гамп" (1994)

Форрест Гамп – добрый человек с низким IQ, но большим сердцем. Его жизнь состоит из невероятных приключений: он становится звездой футбола, воюет во Вьетнаме, основывает успешный бизнес и даже влияет на ключевые события в истории США. Несмотря на все достижения, Форрест остается преданным своей подруге Дженни, в которую влюблен еще с детства.

"Форрест Гамп": смотрите трейлер фильма онлайн

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"Сообщество мертвых поэтов" (1989)

Учитель английского языка Китинг смог заинтересовать своих учеников собственным стилем преподавания предмета. Так, в школе-интернате для мальчиков вдохновленные школьники узнают больше о школьных годах педагога. А потом ученики решают восстановить "Союз мертвых поэтов", в который когда-то входил и сам преподаватель.

"Сообщество мертвых поэтов": смотрите трейлер фильма онлайн

"Криминальное чтиво" (1994)

Сюжет фильма состоит из нескольких переплетенных историй. Первая рассказывает о гангстерах Винсенте и Джулсе, которые используют приказы своего босса Марселласа Уоллеса. Вторая история разворачивается вокруг боксера Бутча, который решает несоответствие договоренности и убегает после нелегального боя. Третья сюжетная линия освещает то, как Винсент получил указание провести вечер с женой босса, но все пошло не по плану.

"Криминальное чтиво": смотрите трейлер фильма онлайн