Фильм рассказывает о драматических событиях, происходивших во время Второй мировой войны, в частности в одном из самых жестоких концлагерей – Аушвице. В материале Кино 24 узнаете больше о сюжете.

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О чем сериал "Татуировщик Аушвица"

Это шестисерийный мини-сериал, который можно посмотреть всего за один вечер. Однако не каждый сможет легко перенести эмоциональное напряжение и жестокость этой истории.

Лента разворачивается в 1942 году, когда еврейский юноша Лале Эйзенберг попадает в Аушвиц и становится помощником лагерного татуировщика. Его работа заключается в том, чтобы наносить на руки заключенных номера, которые ставят нацисты. Это тяжелая работа, но Лале пытается выжить в этих нечеловеческих условиях.

Кстати, если вы любите эмоционально тяжелые ленты, то мы собрали для вас высокорейтинговые боевики, которые уже стали легендарными.

В Аушвице Лале встречает Гиту – молодую девушку, заключенную, которая сразу привлекает его внимание. Между ними вспыхивает любовь, и, несмотря на ужасы окружающего мира, они пытаются поддерживать друг друга и сохранить надежду на выживание.

"Татуировщик Аушвица": смотрите онлайн трейлер сериала

Люди, которые уже посмотрели ленту, отмечают, что это очень жесткий сериал, который оставляет зрителей пораженными и шокированными. События, что разворачиваются на экране, вызывают сильный страх и грусть, потому что они демонстрируют те ужасы, которые переживали люди в концлагерях.

Издевательства над заключенными в сериале настолько безжалостны, что это трудно представить и воспринять. Жестокость, которую они испытывают, кажется немыслимой, и она превышает любые пределы.