Звезды "Дневников вампира" снова вместе: сразу двое главных героев сыграют в новом сериале

Нина Добрев и Пол Уэсли вновь соберутся на одной съемочной площадке. Актеры сыграют в новом сериале "Ты заслуживаешь знать", снятом по мотивам бестселлера Эгги Блум Томпсон.

Сценарием занимается Брайан Танен, ранее работавший над сериалом "Гранд-отель", сообщает 24 Канал.

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В основе сюжета – три супружеские пары, которые не только живут по соседству, но и давно дружат между собой. Но вдруг происходит убийство, после которого остальные узнают секреты, шокирующие каждого. Из-за этого многолетняя дружба оказывается под серьезной угрозой.

Уже известно, что Нина Добрев получила роль Гвен, а вот Пол Уэсли сыграет Скотта. Их герои окажутся по разные стороны расследования, из-за чего между ними возникнет настоящее противостояние.

Книга Эгги Блум Томпсон "Ты заслуживаешь знать" ("You Deserve to Know") / Фото Forge

Кроме того, звезды "Дневников вампира" также займут кресла исполнительных продюсеров. Производством занимаются Kapital Entertainment и 20th Television.

Интересно, что Нина поделилась этой новостью в соцсетях. По ее словам, она очень рада такому развитию событий.

Я давно ждала, чтобы поделиться этим. Я и Пол Уэсли снова объединяемся, чтобы стать исполнительными продюсерами и сыграть в "Ты заслуживаешь знать". Возможность помочь создать эту адаптацию с обеих сторон камеры была невероятно увлекательной. Очень благодарна нашим партнерам из стримингового сервиса Hulu, компании Unwell Алексы Купер и Kapital Entertainment Аарона Каплана. Вперед!!!!!,

– написала кинозвезда.

Сериал "Дневники вампира" / Кадр из сериала

В настоящее время Добрев задействована и в других кинопроектах, таких как: "General Admission", "Побег", "Тем летом", "Ночная смена". Весли же завершил съемки третьего сезона сериала "Буканьерки", а также закончил пятый сезон сериала "Звездный путь: Странные новые миры".

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