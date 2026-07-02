По информации People, актер живет с этим диагнозом уже четыре года – с тех пор, как его подтвердили после вручения почетного "Оскара" в 2022 году.

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Как болезнь влияет на жизнь актера



Дэнни Гловер / Фото The Hollywood Reporter



Как сообщают родные актера, болезнь уже заметно влияет на жизнь звезды – на движения, на память и мелкие привычки.

"Я уверен, что со временем все будет меняться. Но не чувствую, что это конец моей жизни. Впереди еще есть работа. У меня есть дочь, друзья. Моя жизнь продолжается", – сказал Гловер.

Дочь актера Мандис объяснила, что семья больше не хотела скрывать проблемы в семье и делать вид, будто все в порядке. А младший брат Мартин отметил: пришло время поддерживать Денни так же, как он много лет поддерживал всех вокруг.

Изменил не только роли, но и привычки

В последние годы Гловер пересмотрел и свой образ жизни. Он отказался от мяса и молочных продуктов, перешел на растительное питание и даже снялся в рекламе веганского ресторана. Похоже, правило "начну с понедельника" на него никогда не действовало.

Несмотря на болезнь, актер продолжает работать, участвует в общественных проектах и не собирается исчезать из публичной жизни.



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