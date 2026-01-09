Что посмотреть похожего на сериал "Убегай" с высоким рейтингом

Сериал "Убегай", который недавно вышел на Netflix, стал популярным среди зрителей. Из-за этого вырос спрос на запрос: "а что посмотреть похожее?"

24 Канал решил дать ответ на упомянутый вопрос и подобрал несколько похожих сериалов с высоким рейтингом, которые точно не разочаруют.

К теме "Убегай" – новейший мини-сериал-триллер на Netflix, о котором гудят соцсети

Сериалы с высоким рейтингом

"Грешница"

Годы выхода: 2017 – 2021

Количество сезонов: 4 сезона

Рейтинг IMDb: 7,8

В центре каждого сезона – преступление, которое, на первый взгляд, выглядит нелепым, но со многими вопросами. Человек без криминального прошлого совершает жестокий поступок просто на глазах у всех. Вопрос не в том, кто виноват, а почему это произошло.

Детектив Гарри Амброуз постепенно распутывает сложный клубок детских травм, вытесненных воспоминаний и психологических механизмов, которые подтолкнули героев к грани.

"Грешница": смотрите онлайн трейлер сериала

"24 часа"

Годы выхода: 2001 – 2010

Количество сезонов: 8 сезонов + 1 минисезон

Рейтинг IMDb: 8,4

Каждый сезон сериала охватывает ровно 24 часа из жизни агента антитеррористического подразделения Джека Бауэра. События разворачиваются в режиме реального времени: одна серия – один час.

За это время герой должен предотвратить теракты, заговоры, политические убийства и катастрофы национального масштаба. Постоянное давление, нехватка времени, морально сложные решения и предательства со стороны тех, кому он доверяет, заставляют Джека действовать на грани закона и человеческих возможностей.

"24 часа": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ночной администратор"

Годы выхода: 2016

Количество сезонов: 1 сезон

Рейтинг IMDb: 8,0

Джонатан Пайн – бывший солдат, а теперь ночной администратор роскошного отеля. Случайное событие втягивает его в мир международной торговли оружием и заставляет сотрудничать с британской разведкой.

Пайн должен проникнуть в окружение чрезвычайно опасного бизнесмена и сыграть роль человека, которому можно доверять. Каждая ошибка может стоить жизни, ведь он постоянно балансирует между двумя мирами – преступным и государственным.

"Ночной администратор": смотрите онлайн трейлер сериала

Заметим, что BBC анонсировало выход второго сезона сериала "Ночной администратор". Новые серии должны выходить с 11 января.