24 Канал решил дать ответ на упомянутый вопрос и подобрал несколько похожих сериалов с высоким рейтингом, которые точно не разочаруют.
Сериалы с высоким рейтингом
"Грешница"
Годы выхода: 2017 – 2021
Количество сезонов: 4 сезона
Рейтинг IMDb: 7,8
В центре каждого сезона – преступление, которое, на первый взгляд, выглядит нелепым, но со многими вопросами. Человек без криминального прошлого совершает жестокий поступок просто на глазах у всех. Вопрос не в том, кто виноват, а почему это произошло.
Детектив Гарри Амброуз постепенно распутывает сложный клубок детских травм, вытесненных воспоминаний и психологических механизмов, которые подтолкнули героев к грани.
"Грешница": смотрите онлайн трейлер сериала
"24 часа"
Годы выхода: 2001 – 2010
Количество сезонов: 8 сезонов + 1 минисезон
Рейтинг IMDb: 8,4
Каждый сезон сериала охватывает ровно 24 часа из жизни агента антитеррористического подразделения Джека Бауэра. События разворачиваются в режиме реального времени: одна серия – один час.
За это время герой должен предотвратить теракты, заговоры, политические убийства и катастрофы национального масштаба. Постоянное давление, нехватка времени, морально сложные решения и предательства со стороны тех, кому он доверяет, заставляют Джека действовать на грани закона и человеческих возможностей.
"24 часа": смотрите онлайн трейлер сериала
"Ночной администратор"
Годы выхода: 2016
Количество сезонов: 1 сезон
Рейтинг IMDb: 8,0
Джонатан Пайн – бывший солдат, а теперь ночной администратор роскошного отеля. Случайное событие втягивает его в мир международной торговли оружием и заставляет сотрудничать с британской разведкой.
Пайн должен проникнуть в окружение чрезвычайно опасного бизнесмена и сыграть роль человека, которому можно доверять. Каждая ошибка может стоить жизни, ведь он постоянно балансирует между двумя мирами – преступным и государственным.
"Ночной администратор": смотрите онлайн трейлер сериала
Заметим, что BBC анонсировало выход второго сезона сериала "Ночной администратор". Новые серии должны выходить с 11 января.