24 Канал вирішив дати відповідь на згадане запитання і підібрав декілька схожих серіалів із високим рейтингом, які точно не розчарують.

До теми "Утікай" – найновіший мінісеріал-трилер на Netflix, про який гудять соцмережі

Серіали з високим рейтингом

"Грішниця"

Роки виходу: 2017 – 2021

Кількість сезонів: 4 сезони

Рейтинг IMDb: 7,8

У центрі кожного сезону – злочин, який, на перший погляд, виглядає безглуздим, але з багатьма запитаннями. Людина без кримінального минулого скоює жорстокий вчинок просто на очах у всіх. Питання не в тому, хто винен, а чому це сталося.

Детектив Гаррі Амброуз поступово розплутує складний клубок дитячих травм, витіснених спогадів і психологічних механізмів, які підштовхнули героїв до межі.

"Грішниця": дивіться онлайн трейлер серіалу

"24 години"

Роки виходу: 2001 – 2010

Кількість сезонів: 8 сезонів + 1 мінісезон

Рейтинг IMDb: 8,4

Кожен сезон серіалу охоплює рівно 24 години з життя агента антитерористичного підрозділу Джека Бауера. Події розгортаються в режимі реального часу: одна серія – одна година.

За цей час герой має запобігти терактам, змовам, політичним убивствам і катастрофам національного масштабу. Постійний тиск, нестача часу, морально складні рішення і зради з боку тих, кому він довіряє, змушують Джека діяти на межі закону й людських можливостей.

"24 години": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Нічний адміністратор"

Роки виходу: 2016

Кількість сезонів: 1 сезон

Рейтинг IMDb: 8,0

Джонатан Пайн – колишній солдат, а тепер нічний адміністратор розкішного готелю. Випадкова подія втягує його у світ міжнародної торгівлі зброєю та змушує співпрацювати з британською розвідкою.

Пайн має проникнути в оточення надзвичайно небезпечного бізнесмена і зіграти роль людини, якій можна довіряти. Кожна помилка може коштувати життя, адже він постійно балансує між двома світами – злочинним і державним.

"Нічний адміністратор": дивіться онлайн трейлер серіалу

Зауважимо, що BBC анонсувало вихід другого сезону серіалу "Нічний адміністратор". Нові серії мають виходити з 11 січня.