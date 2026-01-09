Стрічка вийшла 1 січня 2026 року і вже підкорила величезну кількість глядачів. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет та переваги серіалу, які зробили його одним із найпопулярніших нових трилерів.

Що відомо про серіал "Утікай", який віруситься у мережі?

Це британський серіал, прем'єра якого відбулася 1 січня 2026 року, а вже сьогодні кадри з нього вірусно поширюються у тіктоці та інших соцмережах.

Стрічка поєднує жанри криміналу, драми, трилеру та детективу. Однією з найбільших переваг, яка завжди подобається кіноманам, є те, що серіал налічує всього 8 епізодів, тож його легко переглянути за один або два вихідні.

Наразі невідомо, чи буде продовження, однак перший сезон уже виявився дуже успішним. На сьогодні серіал має 7 балів у рейтингу IMDb і отримав низку схвальних відгуків від тих, хто вже його переглянув.

Хто зіграв головні ролі?

У цьому мінісеріалі ви побачите такий акторський склад:

Джеймс Несбітт,

Рут Джонс,

Альфред Енох,

Трейсі Енн Оберман,

Інґрід Олівер,

Емі Ґледгілл,

Аннет Бедленд,

Марк Бейзлі та інших.

Про що сюжет стрічки?

Глядачі відзначають, що сюжет абсолютно непередбачуваний, тож серіал ідеально підійде тим, хто любить, коли історія тримає в напрузі до останньої хвилини.

Серіал розгортається навколо Саймона Гріна. Все життя він працював, щоб мати щасливе майбутнє та подарувати його своїй доньці. Саймон – успішний бізнесмен, має власну справу та доньку Пейдж, яка з дитинства нічого не знала відмови. Проте саме це сформувало бунтівний характер дівчинки.

"Утікай": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

Після однієї зі сварок Пейдж просто втікає з дому. Саймон вирушає на її пошуки й в один момент, коли вже почав втрачати надію, знаходить доньку в парку. Та вона більше не схожа на ту Пейдж, яку він виховував: дівчинку легко можна сплутати із жебрачкою.

Коли Саймон намагається повернути її додому, Пейдж знову тікає. Саймон не збирається зупинятися і вирушає на її пошуки ще раз, ще не підозрюючи, що ці події обернуться розкриттям сімейних таємниць, які можуть зруйнувати його уявлення про життя та очікування.