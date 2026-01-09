Що подивитись схожого до серіалу "Утікай" з високим рейтингом
Серіал "Утікай", який нещодавно вийшов на Netflix, став популярним серед глядачів. Через це зріс попити на запит: "а що подивитись схожого?"
24 Канал вирішив дати відповідь на згадане запитання і підібрав декілька схожих серіалів із високим рейтингом, які точно не розчарують.
Серіали з високим рейтингом
"Грішниця"
Роки виходу: 2017 – 2021
Кількість сезонів: 4 сезони
Рейтинг IMDb: 7,8
У центрі кожного сезону – злочин, який, на перший погляд, виглядає безглуздим, але з багатьма запитаннями. Людина без кримінального минулого скоює жорстокий вчинок просто на очах у всіх. Питання не в тому, хто винен, а чому це сталося.
Детектив Гаррі Амброуз поступово розплутує складний клубок дитячих травм, витіснених спогадів і психологічних механізмів, які підштовхнули героїв до межі.
"Грішниця": дивіться онлайн трейлер серіалу
"24 години"
Роки виходу: 2001 – 2010
Кількість сезонів: 8 сезонів + 1 мінісезон
Рейтинг IMDb: 8,4
Кожен сезон серіалу охоплює рівно 24 години з життя агента антитерористичного підрозділу Джека Бауера. Події розгортаються в режимі реального часу: одна серія – одна година.
За цей час герой має запобігти терактам, змовам, політичним убивствам і катастрофам національного масштабу. Постійний тиск, нестача часу, морально складні рішення і зради з боку тих, кому він довіряє, змушують Джека діяти на межі закону й людських можливостей.
"24 години": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Нічний адміністратор"
Роки виходу: 2016
Кількість сезонів: 1 сезон
Рейтинг IMDb: 8,0
Джонатан Пайн – колишній солдат, а тепер нічний адміністратор розкішного готелю. Випадкова подія втягує його у світ міжнародної торгівлі зброєю та змушує співпрацювати з британською розвідкою.
Пайн має проникнути в оточення надзвичайно небезпечного бізнесмена і зіграти роль людини, якій можна довіряти. Кожна помилка може коштувати життя, адже він постійно балансує між двома світами – злочинним і державним.
"Нічний адміністратор": дивіться онлайн трейлер серіалу
Зауважимо, що BBC анонсувало вихід другого сезону серіалу "Нічний адміністратор". Нові серії мають виходити з 11 січня.