Зрители активно обсуждают причины этого инцидента и ожидают восстановления доступа к сериалу. В материале Кино 24 вы узнаете, когда сериал "Узнай меня" снова станет доступным для просмотра.

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Когда премьера сериала "Узнай меня"

Телеканал наконец опубликовал первый анонс ленты после внезапного исчезновения серий с платформы. В новом анонсе стало известно, что премьера сериала "Узнай меня" состоится 7 октября. Этот анонс стал долгожданной новостью для фанатов, которые с нетерпением ожидают восстановления доступа к любимому шоу.

"Узнай меня": смотрите онлайн анонс сериала

О чем сюжет сериала "Узнай меня"

Сюжет сериала сосредоточен на двух подругах, Вере и Екатерине, чьи характеры и подходы к жизни совершенно разные. Вера – сдержанная, выросла в строгих условиях и всегда придерживается правил, стараясь жить по принципам порядка и ответственности. В противовес ей Екатерина – амбициозная, смелая и отчаянная девушка, которая стремится достичь успеха и наслаждаться яркой, насыщенной жизнью.

Их жизни круто меняются после одного трагического инцидента, который оставляет глубокий отпечаток не только на них самих, но и на их взаимоотношениях с окружением. После этого события разворачиваются в новом направлении, заставляя героинь пересмотреть свои приоритеты, отношения и, в конце концов, самих себя.

Зрители с нетерпением ожидают продолжения. И уже 7 октября они смогут увидеть эпизоды любимого сериала в сети. Дождитесь!