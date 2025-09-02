Новый украинский сериал, который сейчас вирусится в сети: кто сыграет роли в ленте
- Новый украинский сериал "Врачи" готовится к премьере осенью, с известными актерами, такими как Михаил Романов, Андрей Алехин, Михаил Кришталь, Екатерина Хорольская, Михаил Кукуюк, Лючия Кургинян и Валентин Томусяк.
- Сериал рассказывает о различных персонажах, включая главного врача Ивана Петровича Ковалюка, строгого Владимира Гречко, опытного Дмитрия Алексеенко, амбициозную медсестру Ульяну Герасименко, саркастического Тараса Макаренко, доброжелательную Кристину и харизматичного Максима.
- Также в сериале снялись другие украинские актеры: Александра Панкова, Ольга Чернявская, Александр Пилипенко, Наталья Кобизская, Кирилл Прокопчук, Анна Яремчук, Орест Пасечник, Игорь Гартман, Светлана Кирпичева, Виктория Левченко.
Вскоре состоится премьера нового украинского сериала "Врачи". Это еще одна медицинская киноистория, которую так любят украинские зрители.
Известно, что выход первых эпизодов запланирован на осень. В материале Кино 24 рассказываем подробности об актерском составе и персонажах, которых воплотят звезды сериала.
Актеры и роли: кого зрители увидят в новом украинском сериале "Врачи"?
Михаил Романов
Актер воплотит роль Ивана Петровича Ковалюка. Он – не просто главный врач, а настоящее сердце больницы. Его голос слышно издалека – особенно, когда проигрывает любимая футбольная команда. Он умеет держать все под контролем, заботиться о порядке и одновременно тонко чувствовать людей.
В сложные моменты именно он ведет непростые разговоры с родственниками пациентов и объясняет все так, что даже самые ярые оппоненты начинают видеть собственные ошибки.
Для подчиненных Иван Петрович – настоящий отец. Суровый, но справедливый. Он всегда на стороне своих, когда нужно защитить или поддержать. Даже если иногда кажется комичным, его авторитет – безоговорочный. Это как в хорошей семье: отец может отругать, но всегда подставит плечо.
Андрей Алехин
Его роль – Владимир Гречко, один из самых неприятных персонажей в сериале. Его присутствие раздражает большинство коллектива из-за чрезмерного контроля и постоянного стремления к власти. Он педантично проверяет каждую мелочь, критикует коллег и ограничивает их свободу действий.
Но, как ни странно, иногда именно это упрямство и маниакальная любовь к порядку спасает ситуацию: у него всегда все задокументировано, и когда возникает кризис – он первым вытаскивает нужные бумаги и помогает коллегам отстоять свои права перед пациентами или руководством. Гречко – не подлый, просто жесткий. Он искренне верит, что делает правильно и защищает больницу, хотя способ у него – на любителя.
Андрей Алехин в сериале "Врачи" / Фото СТБ
В коллективе Владимир пользуется неприязнью. Коллеги избегают излишнего взаимодействия с ним, но не могут игнорировать – за ним стоят связи в министерстве, а его власть вполне реальна.
Он не пытается занять место главного врача – избегание ответственности ему ближе, чем лидерство. Но в то же время его раздражает мягкое отношение руководителя к "анархистам" в коллективе. По его мнению, больница должна жить по четкому уставу, а главный должен быть жестким и бескомпромиссным, как сам Гречко.
Михаил Кришталь
Он – дежурный врач Дмитрий Григорьевич Алексеенко. Дмитрий – опытный, рассудительный и глубоко эмпатичный врач. При необходимости умеет быть строгим, но всегда справедливым. Вдовец, дети давно живут за границей, поэтому свою энергию он полностью посвящает больнице. Для коллег – надежный наставник и жизненный ориентир: тот, кто выслушает, поддержит и даст совет без лишнего морализаторства.
Михаил Кришталь в сериале "Врачи" / Фото СТБ
В отделении Дмитрий – фигура авторитетная и уважаемая. Для младших коллег он – наставник и советчик, с которым хочется советоваться не только в работе, но и в жизни. Его глубокая мудрость, сдержанность и человечность вызывают доверие, даже если иногда он кажется слишком строгим или старомодным. Несмотря на разногласия с некоторыми врачами, все признают: в самые сложные моменты именно на Дмитрия можно положиться.
Екатерина Хорольская
Актриса воплотила роль Ульяны Герасименко – медсестры, помощницы Дмитрия. Она искренняя, непосредственная, амбициозная и трудолюбивая. Она не лишена ума, но ей часто не хватает сосредоточенности, последовательности и выдержки. Ее прямолинейность позволяет легко находить общий язык с людьми, хотя иногда это граничит с грубостью. Мечтает стать успешным врачом в престижной клинике, но никак не начнет собственную вступительную кампанию в медуниверситет.
Любит вмешиваться в личные дела других – и делает это не из злого умысла, а из любопытства. Часто именно благодаря этой черте узнает важные детали о пациентах.
Екатерина Хорольская в сериале "Врачи" / Фото СТБ
Дмитрий видит в Ульяне потенциал и пытается мотивировать ее к развитию – побуждает учиться, совершенствоваться, работать над собой. А еще – хоть немного отшлифовать ее манеры. Но Ульяна, как и всегда, все упрощает. Ее прямота часто срабатывает там, где сложные подходы бессильны: она чувствует людей и может сказать правду так, что это меняет ход событий
Михаил Кукуюк
Актер воплотил роль дежурного врача Тараса Романовича Макаренко. Он саркастичный и внешне расслабленный, но в стрессовых ситуациях молниеносно мобилизуется и демонстрирует профессионализм высочайшего уровня. Избегает глубоких разговоров, редко открывается – будто намеренно прячется за шутками.
Он свободен, хотя имеет отношения, которые трудно назвать стабильными. К личной жизни относится с уважением: не хвастается победами и не обсуждает женщин. Лечит, опираясь на опыт, логику и внимание к мелочам, а не на эмоции или слепое доверие к пациентам. Часто бывает резким, но с теми, кто действительно нуждается в поддержке, способен быть чрезвычайно отзывчивым.
Михаил Кукуюк в сериале "Врачи" / Фото СТБ
Несмотря на невзрачную внешность, именно Тарас ведет наиболее насыщенную личную жизнь среди коллег. Женщины тянутся к нему, хотя он не стремится к серьезным отношениям. Единственная, рядом с кем он стесняется – это Алина. Он искренне влюблен, но не решается открыться.
Тарас – непростой, но искренне преданный команде игрок. Несмотря на резкие шутки, иногда грубость и мятежную натуру, он имеет уважение коллег. И хотя его отношения с часто выстроены на контрастах – в критические моменты он всегда рядом и готов действовать.
Лючия Кургинян
Актриса воплотила роль медсестры Кристины. Она – живая, эмоциональная, доброжелательная. Она легко учится, быстро улавливает настроение команды и почти интуитивно подстраивается под ритм работы Тараса. Иногда кажется немного беспечная, но в критические моменты никогда не подводит.
Имеет склонность к магическому мышлению: искренне верит в гороскопы, гадания, инста-марафоны желаний и силу примет. Это часто приводит к забавным, а иногда почти драматическим ситуациям. Поэтому Кристина становится легкой мишенью для псевдокоучей и "энергетических гуру".
Лючия Кургинян в сериале "Врачи" / Фото СТБ
Кристина безнадежно влюблена в Тараса и постоянно ищет способы привлечь его внимание – искренне, наивно, иногда неуклюже. Ее попытки каждый раз заканчиваются забавно, но трогательно. Тарас относится к ней скорее как к младшей сестре: постоянно ругает легкомыслие, но всегда прикрывает и спасает, когда она вляпывается в очередную неприятность. В то же время он искренне ценит ее как надежного помощника.
Валентин Томусяк
Его герой Максим – харизматичный, уверенный в себе врач, который прекрасно знает о своей привлекательности и умеет ее использовать. Его профессионализм неоспорим, но иногда самоуверенность берет верх. В работе – сторонник новейших технологий, всегда первым тестирует все современное. В личной жизни – дважды разведен, влюбляется стремительно и горячо, но надолго не задерживается.
Максим – живой справочник медицинских инноваций. Его прогрессивный подход к лечению часто вызывает споры в коллективе: кто-то восхищается, кто-то – сомневается. Он мастер комплиментов, всегда вежлив и обаятелен с пациентками и коллегами. Но его богатое романтическое прошлое нередко становится источником конфузов.
Валентин Томусяк в сериале "Врачи" / Фото СТБ
В коллективе Максим – постоянный источник как дискуссий, так и улыбок. Его прогрессивные методы нередко вступают в конфликт с подходами более консервативных коллег, особенно с Дмитрием Алексеенко, чье уважение Максим стремится получить, несмотря на разногласия. С Тарасом Макаренко у них – негласное соперничество на любовном фронте и дружеское подкалывание друг друга. Рабочие отношения с коллегами полны иронии, напряжения и взаимных вызовов, но в критических моментах Максим – надежный член команды, на которого можно положиться.
Также в сериале сыграли такие украинские актеры:
- Александра Панкова
- Ольга Чернявская
- Александр Пилипенко
- Наталья Кобизская
- Кирилл Прокопчук
- Анна Яремчук
- Орест Пасечник
- Игорь Гартман
- Светлана Кирпичева
- Виктория Левченко
Премьера первых эпизодов состоится уже этой осенью!