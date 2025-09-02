Новий український серіал, який зараз віруситься у мережі: хто зіграє ролі в стрічці
- Новий український серіал "Лікарі" готується до прем'єри восени, з відомими акторами, такими як Михайло Романов, Андрій Альохін, Михайло Кришталь, Катерина Хорольська, Михайло Кукуюк, Лючія Кургинян і Валентин Томусяк.
- Серіал розповідає про різноманітних персонажів, включаючи головного лікаря Івана Петровича Ковалюка, суворого Володимира Гречка, досвідченого Дмитра Олексієнка, амбітну медсестру Уляну Герасименко, саркастичного Тараса Макаренка, доброзичливу Христину та харизматичного Максима.
- Також у серіалі знялися інші українські актори: Олександра Панкова, Ольга Чернявська, Олександр Пилипенко, Наталка Кобізька, Кирило Прокопчук, Ганна Яремчук, Орест Пасічник, Ігор Гартман, Світлана Кірпічова, Вікторія Левченко.
Незабаром відбудеться прем'єра нового українського серіалу "Лікарі". Це ще одна медична кіноісторія, яку так полюбляють українські глядачі.
Відомо, що вихід перших епізодів запланований на осінь. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо подробиці про акторський склад та персонажів, яких втілять зірки серіалу.
Актори та ролі: кого глядачі побачать в новому українському серіалі "Лікарі"?
Михайло Романов
Актор втілить роль Івана Петровича Ковалюка. Він – не просто головний лікар, а справжнє серце лікарні. Його голос чутно здалеку – особливо, коли програє улюблена футбольна команда. Він уміє тримати все під контролем, дбати про порядок і водночас тонко відчувати людей.
У складні моменти саме він веде непрості розмови з родичами пацієнтів і пояснює все так, що навіть найзатятіші опоненти починають бачити власні помилки.
Для підлеглих Іван Петрович – справжній батько. Суворий, але справедливий. Він завжди на боці своїх, коли потрібно захистити чи підтримати. Навіть якщо іноді здається комічним, його авторитет – беззаперечний. Це як у добрій родині: батько може насварити, але завжди підставить плече.
Андрій Альохін
Його роль – Володимир Гречко, один із найнеприємніших персонажів у серіалі. Його присутність дратує більшість колективу через надмірний контроль і постійне прагнення до влади. Він педантично перевіряє кожну дрібницю, критикує колег і обмежує їхню свободу дій.
Та, як не дивно, іноді саме ця впертість і маніакальна любов до порядку рятує ситуацію: у нього завжди все задокументовано, і коли виникає криза – він першим витягує потрібні папери й допомагає колегам відстояти свої права перед пацієнтами чи керівництвом. Гречко – не підлий, просто жорсткий. Він щиро вірить, що робить правильно і захищає лікарню, хоча спосіб у нього – на любителя.
Андрій Альохін у серіалі "Лікарі" / Фото СТБ
У колективі Володимир користується неприязню. Колеги уникають зайвої взаємодії з ним, але не можуть ігнорувати – за ним стоять зв'язки в міністерстві, а його влада цілком реальна.
Він не намагається зайняти місце головного лікаря – уникнення відповідальності йому ближче, ніж лідерство. Та водночас його дратує м'яке ставлення керівника до "анархістів" у колективі. На його думку, лікарня має жити за чітким статутом, а головний має бути жорстким і безкомпромісним, як сам Гречко.
Михайло Кришталь
Він – черговий лікар Дмитро Григорович Олексієнко. Дмитро – досвідчений, розважливий і глибоко емпатичний лікар. За потреби вміє бути суворим, але завжди справедливим. Удівець, діти давно живуть за кордоном, тож свою енергію він повністю присвячує лікарні. Для колег – надійний наставник і життєвий орієнтир: той, хто вислухає, підтримає і дасть пораду без зайвого моралізаторства.
Михайло Кришталь у серіалі "Лікарі" / Фото СТБ
У відділенні Дмитро – фігура авторитетна й шанована. Для молодших колег він – наставник і порадник, із яким хочеться радитись не лише в роботі, а й у житті. Його глибока мудрість, стриманість і людяність викликають довіру, навіть якщо іноді він здається надто суворим або старомодним. Попри розбіжності з деякими лікарями, усі визнають: у найскладніші моменти саме на Дмитра можна покластись.
Катерина Хорольська
Акторка втілила роль Уляни Герасименко – медсестри, помічниці Дмитра. Вона щира, безпосередня, амбітна і працьовита. Вона не позбавлена розуму, але їй часто бракує зосередженості, послідовності та витримки. Її прямолінійність дозволяє легко знаходити спільну мову з людьми, хоча іноді це межує з грубістю. Мріє стати успішною лікаркою в престижній клініці, але ніяк не розпочне власну вступну кампанію до медуніверситету.
Любить втручатися в особисті справи інших – і робить це не з лихого наміру, а з цікавості. Часто саме завдяки цій рисі дізнається важливі деталі про пацієнтів.
Катерина Хорольська у серіалі "Лікарі" / Фото СТБ
Дмитро бачить в Уляні потенціал і намагається мотивувати її до розвитку – спонукає вчитись, вдосконалюватись, працювати над собою. А ще – хоч трохи відшліфувати її манери. Але Уляна, як і завжди, все спрощує. Її прямота часто спрацьовує там, де складні підходи безсилі: вона відчуває людей і може сказати правду так, що це змінює перебіг подій
Михайло Кукуюк
Актор втілив роль чергового лікаря Тараса Романовича Макаренка. Він саркастичний і зовні розслаблений, але у стресових ситуаціях блискавично мобілізується та демонструє професіоналізм найвищого рівня. Уникає глибоких розмов, рідко відкривається – ніби навмисно ховається за жартами.
Він вільний, хоча має стосунки, які важко назвати стабільними. До особистого життя ставиться з повагою: не хизується перемогами й не обговорює жінок. Лікує, спираючись на досвід, логіку та увагу до дрібниць, а не на емоції чи сліпу довіру до пацієнтів. Часто буває різким, але з тими, хто дійсно потребує підтримки, здатен бути надзвичайно чуйним.
Михайло Кукуюк у серіалі "Лікарі" / Фото СТБ
Попри непоказну зовнішність, саме Тарас веде найбільш насичене особисте життя серед колег. Жінки тягнуться до нього, хоча він не прагне серйозних стосунків. Єдина, поруч із ким він ніяковіє – це Аліна. Він щиро закоханий, але не наважується відкритись.
Тарас – непростий, але щиро відданий команді гравець. Попри різкі жарти, іноді грубість і бунтівну натуру, він має повагу колег. І хоча його стосунки з часто збудовані на контрастах – у критичні моменти він завжди поруч і готовий діяти.
Лючія Кургинян
Акторка втілила роль медсестри Христини. Вона – жвава, емоційна, доброзичлива. Вона легко навчається, швидко вловлює настрій команди та майже інтуїтивно підлаштовується під ритм роботи Тараса. Іноді видається трохи безпечна, але в критичні моменти ніколи не підводить.
Має схильність до магічного мислення: щиро вірить у гороскопи, ворожіння, інста-марафони бажань і силу прикмет. Це часто призводить до кумедних, а подекуди майже драматичних ситуацій. Через це Христина стає легкою мішенню для псевдокоучів і "енергетичних гуру".
Лючія Кургинян у серіалі "Лікарі" / Фото СТБ
Христина безнадійно закохана в Тараса й постійно шукає способи привернути його увагу – щиро, наївно, іноді незграбно. Її спроби щоразу закінчуються кумедно, але зворушливо. Тарас ставиться до неї радше як до молодшої сестри: постійно сварить за легковажність, але завжди прикриває та рятує, коли вона вляпується в чергову халепу. Водночас він щиро цінує її як надійного помічника.
Валентин Томусяк
Його герой Максим – харизматичний, впевнений у собі лікар, який чудово знає про свою привабливість і вміє її використовувати. Його професіоналізм незаперечний, але іноді самовпевненість бере гору. В роботі – прибічник новітніх технологій, завжди першим тестує усе сучасне. В особистому житті – двічі розлучений, закохується стрімко й палко, але надовго не затримується.
Максим – живий довідник медичних інновацій. Його прогресивний підхід до лікування часто викликає суперечки в колективі: хтось захоплюється, хтось – сумнівається. Він майстер компліментів, завжди ввічливий і чарівний з пацієнтками та колегами. Але його багате романтичне минуле нерідко стає джерелом конфузів.
Валентин Томусяк у серіалі "Лікарі" / Фото СТБ
У колективі Максим – постійне джерело як дискусій, так і усмішок. Його прогресивні методи нерідко вступають у конфлікт з підходами консервативніших колег, особливо з Дмитром Олексієнком, чию повагу Максим прагне здобути, попри розбіжності. З Тарасом Макаренком у них – негласне суперництво на любовному фронті та дружнє підколювання одне одного. Робочі стосунки з колегами сповнені іронії, напруги та взаємних викликів, але в критичних моментах Максим – надійний член команди, на якого можна покластися.
Також у серіалі зіграли такі українські актори:
- Олександра Панкова
- Ольга Чернявська
- Олександр Пилипенко
- Наталка Кобізька
- Кирило Прокопчук
- Ганна Яремчук
- Орест Пасічник
- Ігор Гартман
- Світлана Кірпічова
- Вікторія Левченко
Прем'єра перших епізодів відбудеться уже цієї осені!