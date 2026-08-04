Дэйв Батиста может стать новым Кратосом: что случилось с предыдущим исполнителем этой роли

Похоже, даже богам войны не всегда везет со съемками. Сериал "God of War" от Amazon еще не успел выйти на экраны, а уже пережил одну из самых громких кадровых перестановок. И все из-за травмы актера, которая буквально приостановила производство.

Как сообщает Variety, Дэйв Батиста ведет переговоры о роли Кратоса в будущем сериале Amazon Prime Video. Если соглашение будет подписано, именно он заменит Райана Херста, которого утвердили на эту роль лишь в начале этого года.

Причина смены актера вовсе не творческая. Во время съемок Херст получил серьезный разрыв бицепса. Из-за травмы производство пришлось бы отложить аж до 2027 года, поэтому Amazon и Sony решили не ждать и объявили о перекастинге.



Дэйв Батиста / Фото Jimmy Ruggiero



И, будем честны, найти человека, который смог бы убедительно сыграть Кратоса, – задача не из простых. Но Дэйв Батиста, который в свое время сделал карьеру в WWE, а впоследствии стал звездой Marvel, "Дюн" и десятков других блокбастеров, выглядит едва ли не самым очевидным кандидатом. По крайней мере, ему точно не придется несколько месяцев жить в спортзале, чтобы соответствовать легендарному телосложению героя.

Сериал уже заказан сразу на два сезона. В его основу лягут события двух последних игр God of War, где Кратос вместе с сыном Атреем отправляется в опасное путешествие по миру скандинавской мифологии. На этот раз история будет не только о сражениях с богами, но и о непростых отношениях отца и сына.

Если переговоры завершатся успешно, Amazon планирует возобновить съемки уже этой осенью. Так что фанатам остается только ждать официального подтверждения и надеяться, что на этот раз Кратосу не придется снова менять лицо еще до премьеры.

Похоже, осень будет щедрой на большие премьеры. Netflix уже готовит к выходу новый большой триллер, который обещает стать одной из главных новинок сезона.