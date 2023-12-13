Самые популярные сериалы 2023, которые стоит посмотреть каждому

2023 год был богат премьерами, в которые влюбились миллионы зрителей. Последний месяц в году подходит к концу, поэтому самое время подводить итоги.

Читайте в материале 24 Канала, которые были самыми популярными в 2023 году. Ищите своих фаворитов в нашей подборке с итогами этого года.

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Самые популярные сериалы 2023 года

"Падение дома Ашеров"

Страна: США

IMDb: 8.0

Жанр: ужасы, драма, детектив

Чтобы обеспечить безопасное будущее для себя, жестокие брат и сестра, Родерик и Меделин Ашеры, отличаются тем, что создают семейную династию. Однако ее наследники начинают гибнуть друг за другом при тайных обстоятельствах.

"Падение дома Ашеров": смотрите онлайн трейлер сериала

2."Бриджертоны"

Страна: США

IMDb: 7.4

Жанр: драма, мелодрама

Сериал по мотивам романов-бестселлеров Джулии Квин. Основные персонажи – восемь детей из семьи Бриджертонов: четыре брата и четыре сестры, которые начинают свою жизнь в высоком обществе. Главная цель семьи – найти пару для старшей дочери, очаровательной Дафни. Однако, несмотря на обаяние девушки, джентльмены не спешат проявлять интерес. На пути к цели есть еще несколько препятствий, но Дафни придумывает, как с ними справиться.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер сериала

"Джинни и Джорджия"

Страна: США

IMDb: 7.5

Жанр: драма, комедия

В сериале рассказывается история Джинни Миллер, которая, хотя пятнадцатилетняя, проявляет большую зрелость, чем ее тридцатилетняя мать. Джорджия решает поселиться в одном из городов Новой Англии, с целью обеспечить Джинни и ее брату Остину лучшую жизнь, чем та, которую она сама имела. Однако прошлое матери становится угрозой их будущему.

"Джинни и Джорджия": смотрите онлайн трейлер сериала

"Корона"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Страна: США, Великобритания

IMDb: 8.6

Жанр: биография, драма, история

Телесериал, построенный Питером Морганом для Netflix, является драматическим произведением, повествующим историю британской королевской семьи середины XX века.

"Корона": смотрите онлайн трейлер сериала

"Люпен"

Страна: США, Франция

IMDb: 7.5

Жанр: криминал, драма, детектив

Ассан, скрываясь, вынужден привыкать к жизни вдали от своей жены и сына. После того как они испытали страдания из-за него, Ассан не выдерживает и решает вернуться в Париж, предлагая им абсурдную идею: покинуть Францию и начать новую жизнь. Однако призраки прошлого всегда актуальны, и неожиданное возвращение стремительно переворачивает все планы вверх дном.

"Люпен": смотрите онлайн трейлер сериала