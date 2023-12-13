Читайте в матеріалі 24 Каналу, які серіали були найпопулярнішими у 2023. Шукайте своїх фаворитів у нашій добірці з підсумками цього року.

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Найпопулярніші серіали 2023 року

"Падіння дому Ашерів"

Країна: США

IMDb: 8.0

Жанр: жахи, драма, детектив

Щоб гарантувати безпечне майбутнє для себе, жорстокі брат і сестра, Родерик і Меделін Ашери, відзначаються тим, що створюють сімейну династію. Проте її спадкоємці починають гинути один за одним за таємних обставин.

"Падіння дому Ашерів": дивіться онлайн трейлер серіалу

2."Бріджертони"

Країна: США

IMDb: 7.4

Жанр: драма, мелодрама

Серіал за мотивами романів-бестселерів Джулії Квінн. Основні персонажі – вісім дітей з родини Бріджертонів: чотири брати та чотири сестри, які розпочинають своє життя у високому суспільстві. Головна мета родини – знайти пару для старшої дочки, чарівної Дафні. Проте, попри привабливість дівчини, джентльмени не поспішають проявляти інтерес. На шляху до мети є ще декілька перешкод, але Дафні вигадує, як з ними впоратись…

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Джинні й Джорджія"

Країна: США

IMDb: 7.5

Жанр: драма, комедія

У серіалі розповідається історія Джинні Міллер, яка, хоча є п'ятнадцятирічною, проявляє більшу зрілість, ніж її тридцятирічна мати. Джорджія вирішує оселитися в одному з міст Нової Англії, з метою забезпечити Джинні та її брату Остіну краще життя, ніж те, яке вона сама мала. Однак минуле матері стає загрозою для їхнього майбутнього.

"Джинні й Джорджія": дивіться онлайн трейлер серіалу

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"Корона"

Країна: США, Велика Британія

IMDb: 8.6

Жанр: біографія, драма, історія

Телесеріал, що збудований Пітером Морганом для Netflix, є драматичним твором, що розповідає історію британської королівської сім'ї середини XX століття.

"Корона": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Люпен"

Країна: США, Франція

IMDb: 7.5

Жанр: кримінал, драма, детектив

Ассан, переховуючись, змушений звикати до життя вдалині від своєї дружини та сина. Після того, як вони витерпіли страждання через нього, Ассан не витримує і вирішує повернутися до Парижу, пропонуючи їм абсурдну ідею: залишити Францію та розпочати нове життя. Проте привиди минулого завжди на часі, і неочікуване повернення стрімко перевертає всі плани догори дриґом.

"Люпен": дивіться онлайн трейлер серіалу