Их сейчас смотрят все: 4 захватывающих сериала, которые нельзя пропустить

Только середина ноября, однако уже вышло немало новых сериалов. Некоторые из них особенно полюбились зрителям.

24 Канал расскажет о 4 новых сериалах, которые сейчас смотрят все. Они, кстати, доступны на платформе Netflix.

Новые сериалы, которые смотрят все: список

"Чудовище внутри меня"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.5/10

Известная писательница Эгги Виггс потеряла сына. Она сбежала от публичности и перестала писать. Но вдруг к женщине приходит вдохновение. Это происходит, когда влиятельный магнат недвижимости Найл Джарвис, которого ранее подозревали в исчезновении жены, покупает дом рядом. Новый сосед вызывает у Эгги восхищение и ужас одновременно. Теперь она хочет найти правду, из-за чего подвергает себя опасности.

"Чудовище внутри меня": смотрите онлайн трейлер сериала

"Стеклянная кукушка"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 6.3/10

Студентке-медику Кларе делают пересадку сердца. Девушка хочет узнать, кто стал ее донором, но доноры органов в Испании анонимны. Проведя расследование, героиня находит мужчину. Это Карлос Феррер, который погиб в ДТП.

Клара чувствует, что должна позвонить маме Карлоса Марте и выразить соболезнования. Неожиданно женщина приглашает девушку к себе, чтобы развеять прах покойного с семьей.

Когда Клара приезжает, то встречает другого сына Марты – местного полицейского Хуана, а также его начальника Рафаэля. Последний рассказывает девушке, что муж Марты, Мигель, исчез в 2005 году, а его тело так и не нашли.

Исчезновение Мигеля было похоже на несколько нераскрытых дел. Клара волнуется, но не обращает особого внимания на эту историю, однако после похорон Карлсона в селе начинается паника. Дело в том, что похитили маленького ребенка, как и мужа Марты и других. Клара остается, чтобы помочь Хуану раскрыть дело.

"Стеклянная кукушка": смотрите онлайн трейлер сериала

"Убитый молнией"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 4

: 4 Рейтинг IMDb: 7.7/10

Это исторический драматический мини-сериал, снят на основе документальной книги Кэндис Миллард "Судьба республики: история безумия, медицины и убийства президента". В нем рассказывается о жизни и смерти 20-го президента США Джеймса Гарфилда. В главных ролях: Майкл Шеннон и Мэттью Макфедьен.

"Убитый молнией": смотрите онлайн трейлер сериала

"Икусагами: Последний самурай"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 7.4/10

События сериала разворачиваются в конце XIX века в эпоху Мэйдзи. В храме Тенрю-дзи в Киото после захода солнца собрались 292 бойца, чтобы выиграть 100 000 иен. Нужно взять деревянные жетоны друг друга и добраться до Токио. Шудзиро Сага принял участие в соревновании, чтобы помочь своей больной жене и ребенку...

"Икусагами: Последний самурай": смотрите онлайн трейлер сериала