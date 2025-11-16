Їх зараз дивляться всі: 4 захопливі серіали, які не можна пропустити
- У листопаді вийшли чотири нові серіали: "Звір у мені", "Кришталева зозуля", "Убитий блискавкою" і "До останнього самурая".
- Кожен серіал має свій унікальний сюжет та високий рейтинг на IMDb.
Лише середина листопада, однак уже вийшло чимало нових серіалів. Деякі з них особливо полюбилися глядачам.
24 Канал розповість про 4 нові серіали, які зараз дивляться всі. Вони, до речі, доступні на платформі Netflix.
Нові серіали, які дивляться всі: список
"Звір у мені"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 8
- Рейтинг IMDb: 7.5/10
Відома письменниця Еґґі Віґґс втратила сина. Вона втекла від публічності й перестала писати. Аж раптом до жінки приходить натхнення. Це стається, коли впливовий магнат нерухомості Найл Джарвіс, якого раніше підозрювали у зникненні дружини, купує будинок поруч. Новий сусід викликає в Еґґі захоплення і жах водночас. Тепер вона хоче знайти правду, через що наражає себе на небезпеку.
"Звір у мені": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Кришталева зозуля"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 6
- Рейтинг IMDb: 6.3/10
Студентці-медику Кларі роблять пересадку серця. Дівчина хоче дізнатися, хто став її донором, але донори органів в Іспанії анонімні. Провівши розслідування, героїня знаходить чоловіка. Це Карлос Феррер, який загинув в ДТП.
Клара відчуває, що повинна зателефонувати мамі Карлоса Марті та висловити співчуття. Несподівано жінка запрошує дівчину до себе, щоб розвіяти прах покійного з родиною.
Коли Клара приїжджає, то зустрічає іншого сина Марти – місцевого поліціянта Хуана, а також його начальника Рафаеля. Останній розповідає дівчині, що чоловік Марти, Мігель, зник у 2005 році, а його тіло так і не знайшли.
Зникнення Мігеля було схоже на кілька нерозкритих справ. Клара хвилюється, але не звертає особливої уваги на цю історію, однак після похорону Карлсона у селі починається паніка. Річ у тім, що викрали маленьку дитину, як і чоловіка Марти та інших. Клара залишається, щоб допомогти Хуану розкрити справу.
"Кришталева зозуля": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Убитий блискавкою"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 4
- Рейтинг IMDb: 7.7/10
Це історичний драматичний мінісеріал, знятий на основі документальної книги Кендіс Міллард "Доля республіки: історія божевілля, медицини та вбивства президента". У ньому розповідається про життя і смерть 20-го президента США Джеймса Гарфілда. У головних ролях: Майкл Шеннон і Меттью Макфедьєн.
"Убитий блискавкою": дивіться онлайн трейлер серіалу
"До останнього самурая"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 6
- Рейтинг IMDb: 7.4/10
Події серіалу розгортаються наприкінці XIX століття в епоху Мейдзі. У храмі Тенрю-дзі в Кіото після заходу сонця зібралися 292 бійці, щоб виграти 100 000 єн. Потрібно взяти дерев'яні жетони одне одного та дістатися до Токіо. Шудзіро Сага взяв участь у змаганні, щоб допомогти своїй хворій дружині та дитині..
"До останнього самурая": дивіться онлайн трейлер серіалу