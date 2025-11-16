Їх зараз дивляться всі: 4 захопливі серіали, які не можна пропустити

Лише середина листопада, однак уже вийшло чимало нових серіалів. Деякі з них особливо полюбилися глядачам.

24 Канал розповість про 4 нові серіали, які зараз дивляться всі. Вони, до речі, доступні на платформі Netflix.

Нові серіали, які дивляться всі: список

"Звір у мені"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.5/10

Відома письменниця Еґґі Віґґс втратила сина. Вона втекла від публічності й перестала писати. Аж раптом до жінки приходить натхнення. Це стається, коли впливовий магнат нерухомості Найл Джарвіс, якого раніше підозрювали у зникненні дружини, купує будинок поруч. Новий сусід викликає в Еґґі захоплення і жах водночас. Тепер вона хоче знайти правду, через що наражає себе на небезпеку.

"Звір у мені": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Кришталева зозуля"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 6.3/10

Студентці-медику Кларі роблять пересадку серця. Дівчина хоче дізнатися, хто став її донором, але донори органів в Іспанії анонімні. Провівши розслідування, героїня знаходить чоловіка. Це Карлос Феррер, який загинув в ДТП.

Клара відчуває, що повинна зателефонувати мамі Карлоса Марті та висловити співчуття. Несподівано жінка запрошує дівчину до себе, щоб розвіяти прах покійного з родиною.

Коли Клара приїжджає, то зустрічає іншого сина Марти – місцевого поліціянта Хуана, а також його начальника Рафаеля. Останній розповідає дівчині, що чоловік Марти, Мігель, зник у 2005 році, а його тіло так і не знайшли.

Зникнення Мігеля було схоже на кілька нерозкритих справ. Клара хвилюється, але не звертає особливої уваги на цю історію, однак після похорону Карлсона у селі починається паніка. Річ у тім, що викрали маленьку дитину, як і чоловіка Марти та інших. Клара залишається, щоб допомогти Хуану розкрити справу.

"Кришталева зозуля": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Убитий блискавкою"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 4

: 4 Рейтинг IMDb: 7.7/10

Це історичний драматичний мінісеріал, знятий на основі документальної книги Кендіс Міллард "Доля республіки: історія божевілля, медицини та вбивства президента". У ньому розповідається про життя і смерть 20-го президента США Джеймса Гарфілда. У головних ролях: Майкл Шеннон і Меттью Макфедьєн.

"Убитий блискавкою": дивіться онлайн трейлер серіалу

"До останнього самурая"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 7.4/10

Події серіалу розгортаються наприкінці XIX століття в епоху Мейдзі. У храмі Тенрю-дзі в Кіото після заходу сонця зібралися 292 бійці, щоб виграти 100 000 єн. Потрібно взяти дерев'яні жетони одне одного та дістатися до Токіо. Шудзіро Сага взяв участь у змаганні, щоб допомогти своїй хворій дружині та дитині..

"До останнього самурая": дивіться онлайн трейлер серіалу