4 блестящих сериала 2025 года, с которыми вечер пройдет незаметно

Предлагаем веселую подборку самых свежих проектов 2025 года, от которых вы будете хохотать до слез. Главные герои не подчиняются под обстоятельства, даже когда попадают в безвыходные истории – и благодаря этому выигрывают!

24 Канал собрал сериалы с мощной комедийной составляющей, которые точно сделают ваш вечер и следующий день веселее. Несмотря на разный юмор – от иронии до взрывных шуток, у некоторых из персонажей точно есть чему поучиться

Какие сериалы посмотреть для хорошего настроения?

"Плеймейкерша"

Бывшая тусовщица Айла Гордон неожиданно получает карт-бланш: становится руководительницей баскетбольной команды, которой владеет ее семья. Но есть проблема: она абсолютно ничего не понимает в баскетболе, мужская команда не принимает хрупкую красавицу, и на нее сваливается куча проблем!

"Плеймейкерша": смотрите онлайн трейлер сериала

Справится ли Айла, если на каждом шагу она будет попадать в комические и нелепые ситуации? И смотреть за ее борьбой – весело, интересно и поучительно.

"Майор Сковорода"

Майора полиции Андрея Сковороду за грубый нрав и неуправляемость отправляют в заброшенный районный участок. И если он поднимет показатели раскрытия дел – то его восстановят в прежней должности. Миссия у Сковороды – невыполнимая, потому что в его команде – только зеленые начинающие, а руководит участком – бывшая возлюбленная Сковороды.

"Майор Сковорода": смотрите онлайн трейлер сериала

Взрывной юмор и постоянные курьезы гарантированы, пока Сковорода и его подчиненные раскрывают очередные дела!

Все серии можно посмотреть с понедельника по пятницу в 9:00 на ICTV2, а также 11 декабря в 9:00.

"Студия"

Этот сериал – настоящий подарок для киноманов и любителей черного юмора! В главной роли – автор проекта, известный актер, продюсер, шоураннер Сет Роген.

Новым руководителем некогда могущественной студии Continental Studios становится Мэтт Ремик, который до этого никогда не руководил даже маленьким продакшеном. У него есть только один план – не провалить доверие боссов, а если подфартит – так и что-то заработать. Но как это сделать?

"Студия": смотрите онлайн трейлер сериала

Можно ли перезапустить бывшие миллионные франшизы, чтобы они принесли миллиарды? И реально ли снять мэтра кино Мартина Скорсезе в попсовой ленте? Каждая серия – это новый безумный вызов, в самом сюжете которого можно узнать известных режиссеров, актеров и кучу анекдотов вокруг кинобизнеса.

"Король гольфа"

Это история о том, как можно потерять все и найти новый шанс. Прайс Кегилл когда-то был настоящим королем гольфа, но из-за нервного срыва не имеет ничего и работает продавцом в спортивном магазине.

"Король гольфа": смотрите онлайн трейлер сериала

Неожиданно он видит парня, по имени Санта с явным талантом к гольфу, который напоминает Прайсу его самого в юношестве и решает не упустить этот шанс. Однако их путь к успеху не будет легким – они пройдут через множество трудностей, наделав кучу нелепых ошибок, прежде чем у них что-то получится.