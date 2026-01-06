Уже сегодня кинотворцы снова порадовали поклонников хорошей новостью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Netflix.ua.
Сериал "Эмили в Париже" продлили на 6 сезон
На инстаграм-странице Netflix.ua анонсировали шестой сезон американского комедийно-драматического сериала "Эмили в Париже". Пока точная дата премьеры неизвестна, однако в ролике мы увидели главную героиню, которая задувает свечу с цифрой 6 на настоящем французском круассане.
Дом, милый дом! "Эмили в Париже" вернется с шестым сезоном,
– говорится в анонсе ленты.
Кинотворцы решили не медлить с этой новостью. Несмотря на то, что всего две недели назад состоялась премьера пятого сезона, они уже официально анонсировали продолжение.
Что известно о сериале "Эмили в Париже"?
- "Эмили в Париже" – это популярный американский сериал, который выходит на стриминговой платформе Netflix.
- Главную роль в нем сыграла Лили Коллинз.
- На протяжении уже пяти сезонов она влюбляет зрителей в историю своей героини – Эмили Купер.
- Сюжет разворачивается вокруг Эмили, которая переезжает из Чикаго в Париж. Она полна амбиций и мечтаний, однако вынуждена сталкиваться с большим количеством испытаний: трудностями на работе, сложностями в личной жизни и поиском себя в новых обстоятельствах.
- Кроме истории главной героини, сериал отличается яркими и экстравагантными образами, которые стали его настоящей визитной карточкой.
- Некоторые критикуют проект за стереотипность и поверхностность, однако именно легкость и гламур сделали его безумно популярным.
- Сериал имеет большую фан-базу, несмотря на большое количество противоречивых отзывов.