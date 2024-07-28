Если вы поймали ностальгию по прошлому, то предлагаем посмотреть сериалы, которые родом из детства. В подборке вы точно найдете свой любимый. Делитесь рекомендациями с друзьями, чтобы они также вспомнили беззаботные времена.

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"Беверли-Хиллз, 90210"

Количество сезонов : 10

: 10 Количество серий: 293

В сериале рассказывается о парнях и девушках, которые живут в зажиточном районе Беверли Хиллз. Зрители наблюдают за главными героями в колледже, а потом – во время рабочих будней. Молодые люди дружат, ненавидят, любят и сталкиваются с различными испытаниями и плохими привычками.

"Беверли-Хиллз, 90210": смотрите онлайн трейлер сериала

"Сабрина – маленькая ведьма"

Количество сезонов : 7

: 7 Количество серий: 163

Во время дня рождения Сабрина узнает, что она на самом деле ведьма. Девушка живет со своими тетями, которые также обладают сверхспособностями, и котом, что может говорить. Сначала Сабрине не удается контролировать силу, поэтому она попадает в смешные ситуации. Также ей нужно еще учиться, чтобы стать настоящей ведьмой.

"Сабрина – маленькая ведьма": смотрите онлайн трейлер сериала

"Баффи – истребительница вампиров"

Количество сезонов : 7

: 7 Количество серий: 144

Баффи Саммерс учится в старшей школе и живет в городе Саннидейл, однако впоследствии переезжает в Лос-Анджелес. Жизнь девушки не так проста, как кажется с первого взгляда, поскольку ей приходится бороться с вампирами и демонами. Однажды Баффи начинает общаться с библиотекарем Рупертом Джайлзом. Вдруг оказывается, что мужчина должен учить и тренировать школьницу, чтобы она стала профессионалом в своем деле.

"Баффи – истребительница вампиров": смотрите онлайн трейлер сериала

"Зачарованные"

Количество сезонов : 8

: 8 Количество серий: 178

В сериале рассказывается о трех сестрах – Фиби, Пайпер и Прю. Как-то ночью, находясь в доме бабушки, они наталкиваются на загадочную книгу. Главные героини выясняют, что она – колдовская, а также узнают, что обладают магическими способностями. Сестры могут останавливаться время, передвигать предметы и видеть будущее.

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"Зачарованные": смотрите онлайн трейлер сериала

"Отчаянные домохозяйки"

Количество сезонов : 8

: 8 Количество серий: 180

Главные героини сериала – Габриэль, Линнет, Сьюзен и Бри. Женщины живут счастливо, поскольку имеют роскошные дома и замечательные семьи. Кроме того, каждая из них – индивидуальная и по-своему сильная. Домохозяйки умеют как привести в порядок дом и приготовить вкусную еду, так и побороться с конкурентками и стать участницами скандала.

"Отчаянные домохозяйки": смотрите онлайн трейлер сериала

"H2O: Просто добавь воды"

Количество сезонов : 3

: 3 Количество серий: 78

Казалось, что у главных героинь сериала обычная жизнь. Девушки встречаются с парнями, любят ходить по магазинам и отдыхать на пляже. Вдруг они попадают в странную пещеру – этот случай полностью меняет жизнь трех подруг. Теперь девушки – русалки, которые умеют покорять воду.

"H2O: Просто добавь воды": смотрите онлайн трейлер сериала

На самом деле старых сериалов, которые стоят внимания, есть гораздо больше. В частности, можно посмотреть еще такие: "Спасатели Малибу", "Боишься ли ты темноты?", "Мелроуз-Плейс", "Зена – королева воинов", "Дикий ангел", "Охотники за древностями", "Клон", "Тайны Смолвиля", "Мятежный дух", "Вероника Марс", "Сплетница".