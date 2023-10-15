Именно такое найдете в новой подборке 24 Канала. Мы собрали 5 хороших лент для девочек, которые можно посмотреть на Netflix.

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"Эмили в Париже"

Количество сезонов: 3

Количество серий: 30

В ролях: Лили Коллинз, Филиппин Леруа-Больо, Эшли Парк и другие

Эмили Купер – маркетологиня из Чикаго, которая получила работу мечты в Париже. Девушка отправляется навстречу приключениям и начинает новую жизнь за океаном. Она мгновенно находит выход из любых ситуаций на работе, совмещает карьеру с романтическими отношениями и посиделками с друзьями.

"Эмили в Париже": смотрите онлайн трейлер первого сезона

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"Бриджертоны"

Количество сезонов: 3

Количество серий: 16

В ролях: Аджоа Андо, Джули Эндрюс, Лоррейн Эшборн и другие

Сериал снят по мотивам ставших популярными во всем мире романов Джулии Квинн. По сюжету восемь близких братьев и сестер из семьи Бриджертонов в Лондоне пытаются найти счастье и любовь.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер первого сезона

"Ненавижу Рождество"

Количество сезонов: 1

Количество серий: 6

В ролях: Пилар Фольяти, Беатриче Арнера, Фиоренца Пьери и другие

Одинокая медсестра сказала своим родным, что у нее есть парень. Этим загнала себя в ловушку. Теперь она должна найти себе кого-то к Рождеству, которое уже через 24 дня.

"Ненавижу Рождество": смотрите онлайн трейлер сериала

"Хорошие девушки"

Количество сезонов: 1

Количество серий: 50

В ролях: Кристина Хендрикс, Рэтта, Мэй Уитмен и другие

В этом комедийном сериале увидите историю трех мам из пригорода, которые решаются на ограбление местного супермаркета, чтобы избежать финансового краха и начать независимую жизнь.

"Хорошие девушки": смотрите онлайн трейлер сериала

"Элита"

Количество сезонов: 7

Количество серий: 48

В ролях: Ицан Эскамилья, Мигель Бернардо, Данна Паоло и другие

Трое подростков из небогатых семей поступают в элитную частную школу в Испании. Между ними и состоятельными студентами, также там обучающимися, начинается конфликт, который закончится убийством.

"Элита": смотрите онлайн трейлер первого сезона