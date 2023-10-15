5 легких сериалов для девочек, которые можно посмотреть на Netflix
Выходные – идеальное время для отдыха дома со вкусностями и за просмотром любимых сериалов. Обычно хочется отвлечься от повседневных забот и пересмотреть что-то легкое.
Именно такое найдете в новой подборке 24 Канала. Мы собрали 5 хороших лент для девочек, которые можно посмотреть на Netflix.
Обратите внимание
"Эмили в Париже"
Количество сезонов: 3
Количество серий: 30
В ролях: Лили Коллинз, Филиппин Леруа-Больо, Эшли Парк и другие
Эмили Купер – маркетологиня из Чикаго, которая получила работу мечты в Париже. Девушка отправляется навстречу приключениям и начинает новую жизнь за океаном. Она мгновенно находит выход из любых ситуаций на работе, совмещает карьеру с романтическими отношениями и посиделками с друзьями.
"Эмили в Париже": смотрите онлайн трейлер первого сезона
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"Бриджертоны"
Количество сезонов: 3
Количество серий: 16
В ролях: Аджоа Андо, Джули Эндрюс, Лоррейн Эшборн и другие
Сериал снят по мотивам ставших популярными во всем мире романов Джулии Квинн. По сюжету восемь близких братьев и сестер из семьи Бриджертонов в Лондоне пытаются найти счастье и любовь.
"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер первого сезона
"Ненавижу Рождество"
Количество сезонов: 1
Количество серий: 6
В ролях: Пилар Фольяти, Беатриче Арнера, Фиоренца Пьери и другие
Одинокая медсестра сказала своим родным, что у нее есть парень. Этим загнала себя в ловушку. Теперь она должна найти себе кого-то к Рождеству, которое уже через 24 дня.
"Ненавижу Рождество": смотрите онлайн трейлер сериала
"Хорошие девушки"
Количество сезонов: 1
Количество серий: 50
В ролях: Кристина Хендрикс, Рэтта, Мэй Уитмен и другие
В этом комедийном сериале увидите историю трех мам из пригорода, которые решаются на ограбление местного супермаркета, чтобы избежать финансового краха и начать независимую жизнь.
"Хорошие девушки": смотрите онлайн трейлер сериала
"Элита"
Количество сезонов: 7
Количество серий: 48
В ролях: Ицан Эскамилья, Мигель Бернардо, Данна Паоло и другие
Трое подростков из небогатых семей поступают в элитную частную школу в Испании. Между ними и состоятельными студентами, также там обучающимися, начинается конфликт, который закончится убийством.
"Элита": смотрите онлайн трейлер первого сезона