24 Канал в новой подборке расскажет о 6 сериалах разных жанров и с высоким рейтингом, которые мужчины могут посмотреть в одиночестве или с любимым человеком.

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"Братья по оружию"

Год: 2001

Жанр: драма, исторические

Страна: США, Великобритания

Рейтинг IMDb: 9,5

Это сериал о Второй мировой войне, созданный по одноименной книге историка и биографа Стивена Эмбровза. В ленте рассказывают о боевом пути роты E ("Easy") 2-го батальона 506-го парашютно-десантного полка 101-й воздушно-десантной дивизии США от тренировочного лагеря в Таккоа, штат Джорджия, из-за высадки в Нормандии, операцию "Маркет Гарден" и Бастонскую битву к концу войны.

"Братья по оружию": смотрите онлайн трейлер сериала

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"Секс и Калифорния"

Год: 2007

Жанр: мелодрама, драма, приключения

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8,3

Главным героем является Генк Муди, борющийся со своими демонами. Он переживает творческий кризис, страстен алкоголем, а разрыв с близкими людьми подталкивает его к новым ошибочным шагам. Главной манией мужчины есть секс. Хотя Генк и влюблен в бывшую жену, но он упускает шанс сойтись с ней и вернуться в семью.

"Секс и Калифорния": смотрите онлайн трейлер сериала

"Спартак: Кровь и Песок"

Год: 2010

Жанр: драма, биографический, боевик, приключения, исторический

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8,5

Это история о самом известном римском гладиаторе, которого страна изменила и отдала в рабство. Спартак должен подружиться с врагами, бороться за выживание и усвоить политику нового мира жестокости, секса и славы. На пути мужчины будет много соблазнов, но страсть даст ему силы преодолеть все испытания.

"Спартак: Кровь и Песок": смотрите онлайн трейлер сериала

"Карточный дом"

Год: 2013

Жанр: драма

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8,7

Согласно сюжету, Фрэнк сходит с политической арены, а Клер Андервуд становится первой женщиной-президентом и получает множество угроз из-за своего прошлого.

"Карточный дом": смотрите онлайн трейлер сериала

"Настоящий детектив"

Год: 2014

Жанр: драма, криминальный

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8,9

Главные герои – детективы Коул и Харт – полные противоположности. Харт – хотя не очень образцовый, но семьянин, стремящийся сохранить свое спокойствие в маленьком глухом городке. Коул – одиночка, которой никто не доверяет. Им сложно найти общий язык, однако должны вместе работать над делом об убийстве. Никто и не догадывается, что это расследование затянется на 17 лет.

"Настоящий детектив": смотрите онлайн трейлер сериала

"Слепота"

Год: 2019

Жанр: приключенческий, драма

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7,6

События в сериале происходят в далеком будущем, когда люди теряют зрение и возвращаются в племенный образ жизни. Они называют солнце "пламенным богом", сжигают "еретиков", все еще напоминающих о зрении.

Глава племени Баба Восс берет в жены Магру, пришедшую в их поселение извне. У супругов рождаются зрячие близнецы, из-за чего Бабу и Магру называют еретиками. Мужчина стремится спасти детей, поэтому вместе с жителями села убегает из села и строит дом в новом месте.

"Слепота": смотрите онлайн трейлер сериала