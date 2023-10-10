24 Канал у новій добірці розповість про 6 серіалів різних жанрів та з високим рейтингом, які чоловіки можуть переглянути на самоті або ж з коханою людиною.
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"Брати по зброї"
Рік: 2001
Жанр: драма, історичні
Країна: США, Велика Британія
Рейтинг IMDb: 9,5
Це серіал про Другу світову війну, створений за однойменною книгою історика та біографа Стівена Ембровза. У стрічці розповідають про бойовий шлях роти E ("Easy") 2-го батальйону 506-го парашутно-десантного полку 101-ої повітряно-десантної дивізії США від тренувального табору в Таккоа, штат Джорджія, через висадку в Нормандії, операцію "Маркет Гарден" і Бастонську битву до кінця війни.
"Секс і Каліфорнія"
Рік: 2007
Жанр: мелодрама, драма, пригоди
Країна: США
Рейтинг IMDb: 8,3
Головним героєм є Генк Муді, який бореться зі своїми демонами. Він переживає творчу кризу, має пристрасть до алкоголю, а розрив з близькими людьми підштовхує його до нових помилкових кроків. Головною манією чоловіка є секс. Хоча Генк і закоханий у колишню дружину, але він упускає шанс зійтися з нею та повернутися в сім'ю.
"Секс і Каліфорнія": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Спартак: Кров і Пісок"
Рік: 2010
Жанр: драма, біографічний, бойовик, пригоди, історичний
Країна: США
Рейтинг IMDb: 8,5
Це історія про найвідомішого римського гладіатора, якого країна зрадила та віддала в рабство. Спартак має потоваришувати з ворогами, боротися за виживання та засвоїти політику нового світу жорстокості, сексу й слави. На шляху чоловіка буде багато спокус, але пристрасть дасть йому сили подолати всі випробування.
"Спартак: Кров і Пісок": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Картковий будинок"
Рік: 2013
Жанр: драма
Країна: США
Рейтинг IMDb: 8,7
Згідно з сюжетом, Френк сходить з політичної арени, а Клер Андервуд стає першою жінкою-президентом та отримує безліч погроз через своє минуле.
"Картковий будинок": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Справжній детектив"
Рік: 2014
Жанр: драма, кримінальний
Країна: США
Рейтинг IMDb: 8,9
Головні герої – детективи Коул та Харт – повні протилежності. Харт – хоча не дуже зразковий, але сім'янин, який прагне зберегти свій спокій у маленькому глухому містечку. Коул – одинак, якому ніхто не довіряє. Їм складно порозумітися, однак мають разом працювати над справою про вбивство. Ніхто й не здогадується, що це розслідування затягнеться на 17 років.
"Справжній детектив": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Сліпота"
Рік: 2019
Жанр: пригодницький, драма
Країна: США
Рейтинг IMDb: 7,6
Події в серіалі відбуваються в далекому майбутньому, коли люди втрачають зір та повертаються до племінного способу життя. Вони називають сонце "полум'яним богом", спалюють "єретиків", які все ще нагадують про зір.
Глава племені Баба Восс бере в дружини Магру, яка прийшла в їхнє поселення ззовні. У подружжя народжуються зрячі близнюки, через що Бабу та Магру називають єретиками. Чоловік прагне врятувати дітей, тому разом з жителями села втікає з села та будує будинок у новому місці.
"Сліпота": дивіться онлайн трейлер серіалу