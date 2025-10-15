3 популярных сериала, которые понравятся подросткам
- Перечень сериалов для подростков: "Моя жизнь с Уолтерами", "Половое воспитание", "Агентство 'Локвуд и компания'".
- Все сериалы доступны на Netflix и имеют разный сюжет, от семейной драмы до охоты на привидений.
В наше время, к счастью, выпускают сериалы на любой вкус. Каждый найдет что-то интересное для себя: и дети, и взрослые.
В материале Кино 24 читайте о сериалах, которые стоит посмотреть подросткам. Они все, кстати, доступны на платформе Netflix.
Подборка сериалов, которые понравятся подросткам
"Моя жизнь с Уолтерами"
- Количество сезонов: 2
- Количество серий: 20
Это экранизация одноименного романа американской писательницы Али Новак. В центре сюжета – подростка из Манхэттена Джеки Говард, которая переезжает в сельскую местность в Колорадо после того, как ее родители погибли. О девочке начинает заботиться семья Уолтеров, которая воспитывает семерых сыновей и одну дочь.
"Моя жизнь с Уолтерами": смотрите онлайн трейлер сериала
"Половое воспитание"
- Количество сезонов: 4
- Количество серий: 32
События сериала происходят в средней школе Мурдейла. В нем рассказывается о жизни Отиса Милберна и его одноклассников. Мама парня, Джин Милберн, является специалистом по сексологии и психологии отношений. Однажды Мейв Уайли предлагает герою помогать подросткам справляться с интимными проблемами за деньги.
"Половое воспитание": смотрите онлайн трейлер сериала
"Агентство "Локвуд и компания"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
Сериал создан на основе серии книг британского писателя Джонатана Страуда. Люси Карлайл присоединяется к агентству по охоте на привидений "Локвуд и компания", которой руководят подростки в Лондоне. Девушка может слышать духов, поэтому там ее очень ценят. Партнерами героини являются Энтони Локвуд и Джордж Карим.
Команда не только охотится на призраков, но и разгадывает тайны.
"Агентство "Локвуд и компания": смотрите онлайн трейлер сериала