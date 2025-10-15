У наш час, на щастя, випускають серіали на будь-який смак. Кожен знайде щось цікаве для себе: і діти, і дорослі.

У матеріалі Кіно 24 читайте про серіали, які варто подивитись підліткам. Вони всі, до речі, доступні на платформі Netflix.

Добірка серіалів, які сподобаються підліткам

"Моє життя з Волтерами"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій: 20

Це екранізація однойменного роману американської письменниці Алі Новак. У центрі сюжету – підлітка з Манхеттену Джекі Говард, яка переїжджає до сільської місцевості в Колорадо після того, як її батьки загинули. Дівчинкою починає опікуватися родина Волтерів, яка виховує сімох синів і одну доньку.

"Моє життя з Волтерами": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Сексуальна освіта"

Кількість сезонів : 4

: 4 Кількість серій: 32

Події серіалу відбуваються у середній школі Мурдейла. У ньому розповідається про життя Отіса Мілберна і його однокласників. Мама хлопця, Джин Мілберн, є фахівчинею із сексології й психології стосунків. Якось Мейв Вайлі пропонує героєві допомагати підліткам справлятись з інтимними проблемами за гроші.

"Сексуальна освіта": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Агенція "Локвуд і Ко"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 8

Серіал створений на основі серії книг британського письменника Джонатана Страуда. Люсі Карлайл приєднується до агенції з полювання на привидів "Локвуд і Ко", якою керують підлітки у Лондоні. Дівчина може чути духів, тож там її дуже цінують. Партнерами героїні є Ентоні Локвуд і Джордж Карім.

Команда не лише полює на привидів, а й розгадує таємниці.

"Агенція "Локвуд і Ко": дивіться онлайн трейлер серіалу