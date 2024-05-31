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Сериалы с Фиби Дайневор

"Чистая игра"

В 2023 году вышел американский эротический триллер, который стал дебютом режиссера Хлои Домонт в киноиндустрии. Фильм был снят по ее сценарию и выполнен с большим профессионализмом.

В главных ролях сыграли Фиби Дайневор, Олден Эренрайк, Эдди Марсан и Рич Соммер.

История разворачивается вокруг молодой пары, чьи отношения начинают трещать после неожиданного повышения в компании хедж-фонда, занимающегося нелегальной деятельностью.

"Чистая игра": смотрите онлайн трейлер сериала

"Молодая"

Даррен Стар создал американский телесериал в жанре драмедии, основанный на новелле Памелы Редмонд Сатран с таким же названием. Главная героиня – Лиза, умная и привлекательная женщина, которая когда-то построила успешную карьеру в издательском бизнесе. Однако это было пятнадцать лет назад. Сейчас Лиза – разведенная хозяйка, и ей сорок.

Кажется, что вся жизнь закончилась: Бывший муж живет с молодой любовницей, оставив Лизе огромные счета за дом, а взрослая дочь уехала учиться по обмену. Лиза осталась одна, ей приходится снова выйти на работу и начать жизнь с чистого листа. Но как взяться за это все, когда тебе уже не двадцать лет?

"Молодая": смотрите онлайн трейлер сериала

"Мушкетеры"

В 1630 году в Париже героические мушкетеры Атос, Портос, Арамис и их молодой, амбициозный товарищ д'Артаньян не колеблются стать на передовую военных подвигов, готовы бороться за справедливость, непоколебимость своей страны и верность королю. Для этих рыцарей честь и отвага, преданность и любовь – это не просто пустые фразы, а важнейшие жизненные ценности. Стремление к приключениям и опасности обещает мушкетерам множество захватывающих событий, полных непредсказуемых испытаний и риска.

"Мушкетеры": смотрите онлайн трейлер сериала

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