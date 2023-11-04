Инфлюэнсер и стилист Леонид Мартынчик поделился подборкой любимых сериалов, которые вы точно захотите посмотреть в выходные. В подборке найдете разножанровые ленты, от каждой из которых невозможно оторваться.
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"Что знает Оливия?"
Рейтинг IMDb: 8.3
Год: 2014
Жанр: драма
Страна: США
Этот драматический сериал повествует о жизни простой учительницы Оливии и ее семьи. Женщина носит принципиальный и строгий характер, поэтому постоянно сталкивается с недоразумением в обществе.
"Что знает Оливия?": смотрите онлайн трейлер сериала
"Большая маленькая ложь"
Рейтинг IMDb: 8.4
Год: 2017
Жанр: детектив, драма
Страна: США
Сюжет разворачивается вокруг убийства, которое происходит на школьном благотворительном балу. Зрители увидят историю пяти прошлых месяцев и пяти семей, дети которых таинственным образом связаны с этим преступлением.
"Большая маленькая ложь": смотрите онлайн трейлер сериала
"Острые предметы"
Рейтинг IMDb: 8.1
Год: 2018
Жанр: детектив, драма, триллер, криминал
Страна: США
Камилла Прикер мечтает об успешной журналистской карьере, поэтому соглашается сделать репортаж в своем родном городе, где маньяк убил несколько девушек. Много лет спустя Камилла возвращается домой и попадает в эпицентр ужасных событий.
"Острые предметы": смотрите онлайн трейлер сериала
"Позолоченный век"
Рейтинг IMDb: 8.0
Год: 2022
Жанр: драма
Страна: США
Мариан Брук переезжает в Нью-Йорк после смерти отца. Там она знакомится с богатыми соседями и семьей безжалостного железнодорожного магната, жена которого мечтает стать членом верхушки общества. Чтобы обеспечить светлое будущее, главная героиня должна понять местные правила.
"Позолоченный век": смотрите онлайн трейлер сериала
"Джулия"
Рейтинг IMDb: 8.3
Год: 2022
Жанр: драма, биографический
Страна: США
В этом сериале рассказывается история известной писательницы Джулии Чайлд, прославившейся своими кулинарными книгами. Также Джулия стала ведущей одной из первых гастрономических программ на телевидении.
"Джулия": смотрите онлайн трейлер сериала
"Белый лотос"
Рейтинг IMDb: 7.9
Год: 2021
Жанр: драма, комедия
Страна: США
Это история о жизни персонала и гостях на элитных курортах. В течение недели герои отдыхают и восстанавливают силы. Однако каждый день в идеальных людях и на самом спокойном курорте просыпается что-то темное и хмурое.
"Белый лотос": смотрите онлайн трейлер сериала
"И просто так…"
Рейтинг IMDb: 5.7
Год: 2022
Жанр: драма, мелодрама, комедия
Страна: США
Это продолжение культового сериала "Секс и город". В ленте показаны истории трех лучших подруг – Кэри, Миранда и Шарлотты, у каждой из которых сложный жизненный путь.
"И просто так…": смотрите онлайн трейлер сериала
"Чернобыль"
Рейтинг IMDb: 9.3
Год: 2019
Жанр: драма, исторический
Страна: США, Великобритания
Это мини-сериал о самой ужасной катастрофе 20-го века, произошедшей на Чернобыльской АЭС.
"Чернобыль": смотрите онлайн трейлер сериала