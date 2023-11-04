Для уютных киновечеров: 9 сериалов HBO, от которых невозможно оторваться

Просмотр сериалов – один из самых популярных способов проведения холодных осенних вечеров. В частности, немало интересных лент снял HBO.

Инфлюэнсер и стилист Леонид Мартынчик поделился подборкой любимых сериалов, которые вы точно захотите посмотреть в выходные. В подборке найдете разножанровые ленты, от каждой из которых невозможно оторваться.

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"Что знает Оливия?"

Рейтинг IMDb: 8.3

Год: 2014

Жанр: драма

Страна: США

Этот драматический сериал повествует о жизни простой учительницы Оливии и ее семьи. Женщина носит принципиальный и строгий характер, поэтому постоянно сталкивается с недоразумением в обществе.

"Что знает Оливия?": смотрите онлайн трейлер сериала

"Большая маленькая ложь"

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Рейтинг IMDb: 8.4

Год: 2017

Жанр: детектив, драма

Страна: США

Сюжет разворачивается вокруг убийства, которое происходит на школьном благотворительном балу. Зрители увидят историю пяти прошлых месяцев и пяти семей, дети которых таинственным образом связаны с этим преступлением.

"Большая маленькая ложь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Острые предметы"

Рейтинг IMDb: 8.1

Год: 2018

Жанр: детектив, драма, триллер, криминал

Страна: США

Камилла Прикер мечтает об успешной журналистской карьере, поэтому соглашается сделать репортаж в своем родном городе, где маньяк убил несколько девушек. Много лет спустя Камилла возвращается домой и попадает в эпицентр ужасных событий.

"Острые предметы": смотрите онлайн трейлер сериала

"Позолоченный век"

Рейтинг IMDb: 8.0

Год: 2022

Жанр: драма

Страна: США

Мариан Брук переезжает в Нью-Йорк после смерти отца. Там она знакомится с богатыми соседями и семьей безжалостного железнодорожного магната, жена которого мечтает стать членом верхушки общества. Чтобы обеспечить светлое будущее, главная героиня должна понять местные правила.

"Позолоченный век": смотрите онлайн трейлер сериала

"Джулия"

Рейтинг IMDb: 8.3

Год: 2022

Жанр: драма, биографический

Страна: США

В этом сериале рассказывается история известной писательницы Джулии Чайлд, прославившейся своими кулинарными книгами. Также Джулия стала ведущей одной из первых гастрономических программ на телевидении.

"Джулия": смотрите онлайн трейлер сериала

"Белый лотос"

Рейтинг IMDb: 7.9

Год: 2021

Жанр: драма, комедия

Страна: США

Это история о жизни персонала и гостях на элитных курортах. В течение недели герои отдыхают и восстанавливают силы. Однако каждый день в идеальных людях и на самом спокойном курорте просыпается что-то темное и хмурое.

"Белый лотос": смотрите онлайн трейлер сериала

"И просто так…"

Рейтинг IMDb: 5.7

Год: 2022

Жанр: драма, мелодрама, комедия

Страна: США

Это продолжение культового сериала "Секс и город". В ленте показаны истории трех лучших подруг – Кэри, Миранда и Шарлотты, у каждой из которых сложный жизненный путь.

"И просто так…": смотрите онлайн трейлер сериала

"Чернобыль"

Рейтинг IMDb: 9.3

Год: 2019

Жанр: драма, исторический

Страна: США, Великобритания

Это мини-сериал о самой ужасной катастрофе 20-го века, произошедшей на Чернобыльской АЭС.

"Чернобыль": смотрите онлайн трейлер сериала