6 сериалов с небанальным сюжетом, точно оценят настоящие киноманы

Впереди выходные... Если вы устали от скучных и банальных историй, у нас для вас отличная новость. Мы собрали для вас самые лучшие, новые сериалы, которые можно посмотреть на украинском языке.

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Советуем Жизнь – это игра: 5 фильмов о последствиях, к которым приводит азарт

"Ваша честь"

Сын влиятельного и успешного судьи становится участником ДТП, в результате чего он решает скрыться с места происшествия. Этот несчастный случай ведет к сложным семейным отношениям и вовлекает семью в опасную игру интриг и обмана, поскольку погибший оказывается сыном местного криминального босса.

"Ваша честь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Тайна бункера"

В мире, терпящем токсичные катастрофы, тысячи людей выживают в крупном подземном бункере. Когда шериф нарушает основные правила, а жители умирают от загадочных обстоятельств, инженер Джулиет разгадывает скрытые тайны и пытается изучить истину о бункере.

"Тайна бункера": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ночной агент"

Агент ФБР, ответственный за экстренную линию связи, получает звонок, вводящий его в самый центр смертельно опасного сговора с участием предателя в Белом доме.

"Ночной агент": смотрите онлайн трейлер сериала

"Озарк"

Специалист по финансам со своей семьей переезжает из Чикаго в городок Озарк, штат Миссури, чтобы отмыть 500 миллионов долларов, принадлежащих наркобарону.

"Озарк": смотрите онлайн трейлер сериала

"Наследники"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Логан Рой – влиятельный, но состарившийся руководитель международного медийного конгломерата Waystar Royco. В ближайшем будущем его старший сын должен принять руководство компанией, но перед ним и его семьей предстают интриги, предательство и открытая борьба за власть.

"Наследники": смотрите онлайн трейлер сериала

"Милый ребенок"

Бегство загадочной женщины из жестокого плена раскрывает следователям темную правду о нераскрытом исчезновении, случившемся тринадцать лет назад.

"Милый ребенок": смотрите онлайн трейлер сериала