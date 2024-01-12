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Радимо Життя – це гра: 5 фільмів про наслідки, до яких призводить азарт

"Ваша честь"

Син впливового та успішного судді стає учасником дорожньо-транспортної пригоди, в результаті чого він вирішує втекти з місця події. Цей нещасний випадок веде до складних сімейних відносин і втягує родину у небезпечну гру інтриг та обману, оскільки загиблий виявляється сином місцевого кримінального боса.

"Ваша честь": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Таємниця бункера"

У світі, що зазнає токсичних катастроф, тисячі людей виживають у великому підземному бункері. Коли шериф порушує основні правила, а мешканці помирають від загадкових обставин, інженерка Джулієт розгадує приховані таємниці та намагається вивчити істину про бункер.

"Таємниця бункера": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Нічний агент"

Агент ФБР, відповідальний за екстрену лінію зв'язку, отримує дзвінок, який вводить його в самий центр смертельно небезпечної змови за участю зрадника в Білому домі.

"Нічний агент": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Озарк"

Фахівець з фінансів зі своєю родиною переїжджає з Чикаго до містечка Озарк, штат Міссурі, щоб відмити 500 мільйонів доларів, які належать наркобарону.

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Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

"Спадкоємці"

Лоґан Рой – впливовий, але постарілий керівник міжнародного медійного конгломерату Waystar Royco. У найближчому майбутньому його старший син має прийняти керівництво компанією, але перед ним і його сім'єю постають інтриги, зрада і відкрита боротьба за владу.

"Спадкоємці": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Любе дитя"

Втеча загадкової жінки з жорстокого полону розкриває слідчим темну правду про таємниче зникнення, що трапилося тринадцять років тому.

"Любе дитя": дивіться онлайн трейлер серіалу