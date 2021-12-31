Декабрь подошел к концу и уже скоро 2022 год, а с ним и вопрос, что нового посмотреть в январе. Редакция Кино 24 подготовила для вас список премьер, которые выйдут на экраны в первом месяце нового года.

Новый 2022 год приготовил для нас много сюрпризов. Фанатам сериалов уже с января будет на что обратить внимание. Новых шоу действительно много, однако мы выбрали самые интересные, которые не стоит упускать из виду в любом случае.

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Уборщица

(The Cleaning Lady)

Стриминг: Fox

Премьера: 3 января

О чем сериал

В центре сюжета – врач из Камбоджи, которая приезжает в США в поисках срочной медицинской помощи для своего сына. Когда единственный донор отказывается, а срок визы истекает, женщина застряет в Лас-Вегасе. Невольно становясь свидетелем убийства, главная героиня начинает работать на мафию. Теперь она ведет двойную жизнь и использует свои навыки, чтобы уничтожать доказательства преступлений мафии.

Трейлер "Уборщица": смотрите видео онлайн

Хорошая Сэм

(Good Sam)

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает лидирующие позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.

Стриминг: CBS

Премьера: 5 января

О чем сериал

История о докторе Саманте Гриффите (София Буш). Она становится новым главным хирургом в больнице Лейкшор Сентинел после того, как ее отец (Джейсон Айзекс), легендарный лидер, занимавший эту должность раньше, впал в кому. Однако ситуация усложняется – выздоровев, ее отец хочет вернуть свои полномочия в полном объеме.

Трейлер "Хорошая Сэм": смотрите видео онлайн

Миротворец

(Peacemaker)

Стриминг: HBO Max

Премьера: 13 января

О чем сериал

История происхождения супергероя Кристофера Смита, известного как Миротворец. Заслужив свой титул, он верит, что мир и свободу можно достичь любыми способами, даже если для этого придется убить множество плохих парней.

Трейлер "Миротворец": смотрите видео онлайн

Этот дом

(The House)

Стриминг: Netflix

Премьера: 14 января

О чем сериал

Атмосферный мультфильм для взрослых от Netflix сам стриминг уже окрестил эксцентричным мраком. События разворачиваются в загадочном и мрачном доме в разные эпохи. Истории рассказывают о жильцах дома, которые оказываются связаны друг с другом. В озвучке анимации принимали участие такие культовые актеры, как Хелена Бонэм-Картер, Миа Гот, Уилл Шарп.

Трейлер "Этот дом": смотрите видео онлайн

Как я встретила вашего папу

(How I Met Your Father)

Стриминг: Hulu

Премьера: 18 января

О чем сериал

Главная героиня (Хиллари Дафф) рассказывает своим детям историю знакомства с их отцом, постоянно отвлекаясь на басни о жизни с друзьями-миллениалами в Нью-Йорке 2022 года. Что-то похожее, кажется, мы уже видели.

Трейлер "Как я встретила вашего папу": смотрите видео онлайн

Позолоченный век

(The Gilded Age)

Стриминг: HBO

Премьера: 24 января

О чем сериал

Главная героиня Мэриан переезжает из сельской Пенсильвании в богемный Нью-Йорк после смерти своего отца. Девушка живет со своими богатыми тетушками (Синтия Никсон и Кристин Барански) и пытается привыкнуть к жизни в большом и шумном Нью-Йорке. Тетушки Мэриан аристократки и никак не могут принять тот факт, что им на смену приходят промышленники – и наступает новый век.

Роль Мэриан исполняет дочь Мэрил Стрип, 30-летняя актриса и модель Луиза Джейкобсон.

Трейлер "Позолоченный век": смотрите видео онлайн