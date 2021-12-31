Новий 2022 рік приготував для нас чимало сюрпризів. Фанатам серіалів вже з січня буде на що звернути увагу. Нових шоу справді чимало, однак ми вибрали найцікавіші, які не варто оминати увагою у будь-якому випадку.
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Прибиральниця
(The Cleaning Lady)
Стримінг: Fox
Прем'єра: 3 січня
Про що серіал
У центрі сюжету – лікарка із Камбоджі, яка приїжджає до США у пошуках термінової медичної допомоги для свого сина. Коли єдиний відповідний донор відмовляється, а термін візи спливає, жінка застряє у Лас-Вегасі. Мимоволі стаючи свідком вбивства, головна героїня починає працювати на мафію. Тепер вона веде подвійне життя та використовує свої медичні навички, щоб знищувати докази злочинів мафії.
Трейлер "Прибиральниця": дивіться відео онлайн
Добра Сем
(Good Sam)
Стримінг: CBS
Прем'єра: 5 січня
Про що серіал
Історія про доктора Саманту Гріффіт (Софія Буш). Вона стає новим головним хірургом у лікарні Лейкшор Сентінел після того, як її батько (Джейсон Айзекс), легендарний лідер, який обіймав цю посаду раніше, впав у кому. Проте ситуація ускладнюється – одужавши, її батько хоче повернути собі свої повноваження у повному обсязі.
Трейлер "Добра Сем": дивіться відео онлайн
Миротворець
(Peacemaker)
Стримінг: HBO Max
Прем'єра: 13 січня
Про що серіал
Історія походження супергероя Крістофера Сміта, відомого як Миротворець. Заслуживши свій титул, він вірить, що миру і свободи можна досягти будь-якими способами, навіть якщо для цього доведеться вбити безліч поганих хлопців.
Трейлер "Миротворець": дивіться відео онлайн
Цей будинок
(The House)
Стримінг: Netflix
Прем'єра: 14 січня
Про що серіал
Атмосферний мультфільм для дорослих від Netflix сам стрімінг вже охрестив ексцентричним мороком. Події розгортваються в загадковому й похмурому будинку у різні епохи. Історії розповідають про мешканців будинку, які виявляються пов'язані один з одним. В озвучці анімації брали участь такі культові актори, як Хелена Бонем-Картер, Міа Ґот, Вілл Шарп.
Трейлер "Цей будинок": дивіться відео онлайн
Як я зустріла вашого тата
(How I Met Your Father)
Стримінг: Hulu
Прем'єра: 18 січня
Про що серіал
Головна героїня (Гіларі Дафф) розповідає своїм дітям історію знайомства з їхнім батьком, постійно відволікаючись на байки про життя з друзями-міленіалами у Нью-Йорку 2022 року. Щось схоже, здається, ми вже колись бачили.
Трейлер "Як я зустріла вашого батька": дивіться відео онлайн
Позолочене століття
(The Gilded Age)
Стримінг: HBO
Прем'єра: 24 січня
Про що серіал
Головна героїня Меріан переїжджає із сільської Пенсільванії до богемного Нью-Йорка після смерті свого батька. Дівчина живе зі своїми багатими тітоньками (Сінтія Ніксон і Крістін Баранскі) і намагається звикнути до життя у великому та галасливому Нью-Йорку. Тітоньки Меріан аристократки і ніяк не можуть прийняти той факт, що їм на зміну приходять промисловці – і настає нове століття.
Трейлер "Позолочене століття": дивіться відео онлайн