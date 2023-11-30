Готовьте попкорн: 5 сериалов, которые выйдут на Netflix в декабре

2023 год подходит к концу, но мир кинематографа еще успеет порадовать своих поклонников интересными новинками. Жанры сериалов будут на любой вкус, поэтому каждый найдет для себя нечто особенное.

Узнайте в материале, какие громкие зимние новинки ожидают вас в этом декабре и о чем будут вышедшие сериалы. Выбирайте себе фаворит и ждите премьеры.

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Сериалы, которые выйдут на Netflix в декабре

"Милый дом"

Премьера: 1 декабря

Жанр: ужасы

Когда люди превращаются в монстров и начинают разводить страх вокруг, напряженный и беспокойный подросток, а также соседи по квартире стараются выжить, не теряя своей человеческой сущности.

"Милый дом": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ненавижу Рождество" 2 сезон

Премьера: 7 декабря

Жанр: комедия, мелодрама

Одинокая медсестра соврала своим близким, что у нее есть парень. Теперь ей нужно поторопиться и найти себе компанию к Рождеству, которое уже совсем скоро – через 24 дня.

"Ненавижу Рождество": смотрите онлайн трейлер сериала

"Моя жизнь с мальчиками Уолтер"

Премьера: 7 декабря

Жанр: драма, мелодрама

После потери семьи в трагической аварии 15-летняя Джеки вынуждена оставить свою комфортную жизнь в Мангеттене и переехать в большую и шумную семью в сельской Колорадо, где она узнает, что такое любовь, потери и переломные моменты в жизни.

"Моя жизнь с мальчиками Уолтер": смотрите онлайн трейлер сериала

"Корона"

Премьера: 14 декабря

Жанр: исторический, драма

Наконец, на стриминговом сервисе выходят последние шесть эпизодов популярного сериала о британской монархии – "Корона". Первые четыре сезона, выпущенные в ноябре, были посвящены событиям, связанным с гибелью принцессы Дианы.

В финальных шести эпизодах зрителям откроются истории о том, как принц Уильям пытается восстановить свою жизнь в Итоне после смерти матери, о золотом юбилее королевы Елизаветы и ее перспективах будущего монархии. Также будет показана свадьба Чарльза и Камиллы, а также начало нового королевского этапа у Уильяма и Кейт.

"Корона": смотрите онлайн трейлер сериала

"Берлин"

Премьера: 29 декабря

Жанр: боевик, криминал, драма

Это история об одном из персонажей популярного испанского сериала "Бумажный дом". Сериал рассказывает о золотых временах вора Андреса де Фонойосы (Берлина) перед событиями, произошедшими в "Бумажном доме". Тогда его банда планировала похитить за одну ночь в Париже 44 миллиона евро.

"Берлин": смотрите онлайн трейлер сериала