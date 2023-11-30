Дізнайтесь в матеріалі, які гучні зимові новинки очікують вас цього грудня та про що будуть серіали, які вийдуть. Обирайте собі фаворит та очікуйте на прем'єру.

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Серіали, які вийдуть на Netflix в грудні

"Милий дім"

Прем'єра: 1 грудня

Жанр: жахи

Коли люди перетворюються на монстрів і починають розводити страх навколо, напружений та неспокійний підліток, а також його сусіди по квартирі стараються вижити, не втрачаючи своєї людської сутності.

"Милий дім": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ненавиджу Різдво" 2 сезон

Прем'єра: 7 грудня

Жанр: комедія, мелодрама

Самотня медсестра збрехала своїм близьким, що у неї є хлопець. Тепер їй треба поквапитись та знайти собі компанію до Різдва, яке вже зовсім скоро – через 24 дні.

"Ненавиджу Різдво": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Моє життя з хлопчиками Волтер"

Прем'єра: 7 грудня

Жанр: драма, мелодрама

Після втрати родини в трагічній аварії 15-річна Джекі змушена залишити своє комфортне життя в Мангеттені та переїхати до великої й шумної родини в сільській Колорадо, де вона дізнається, що таке кохання, втрати та переломні моменти в житті.

"Моє життя з хлопчиками Волтер": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Корона"

Прем'єра: 14 грудня

Жанр: історичний, драма

Нарешті, на стрімінговому сервісі виходять останні шість епізодів популярного серіалу про британську монархію – "Корона". Перші чотири сезони, випущені у листопаді, були присвячені подіям, пов'язаним із загибеллю принцеси Діани.

У фінальних шести епізодах глядачам відкриються історії про те, як принц Вільям намагається відновити своє життя в Ітоні після смерті матері, про золотий ювілей королеви Єлизавети та її перспективи щодо майбутнього монархії. Також буде показано весілля Чарльза і Камілли, а також початок нового королівського етапу у Вільяма і Кейт.

"Корона": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Берлін"

Прем'єра: 29 грудня

Жанр: бойовик, кримінал, драма

Це історія про одного з персонажів популярного іспанського серіалу "Паперовий будинок". Серіал розповідає про золоті часи крадія Андреса де Фонойоси (Берліна) перед подіями, що відбулися у "Паперовому будинку". Тоді його банда планувала викрасти за одну ніч у Парижі 44 мільйони євро.

"Берлін": дивіться онлайн трейлер серіалу