Дізнайтесь в матеріалі, які гучні зимові новинки очікують вас цього грудня та про що будуть серіали, які вийдуть. Обирайте собі фаворит та очікуйте на прем'єру.
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Серіали, які вийдуть на Netflix в грудні
"Милий дім"
Прем'єра: 1 грудня
Жанр: жахи
Коли люди перетворюються на монстрів і починають розводити страх навколо, напружений та неспокійний підліток, а також його сусіди по квартирі стараються вижити, не втрачаючи своєї людської сутності.
"Милий дім": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Ненавиджу Різдво" 2 сезон
Прем'єра: 7 грудня
Жанр: комедія, мелодрама
Самотня медсестра збрехала своїм близьким, що у неї є хлопець. Тепер їй треба поквапитись та знайти собі компанію до Різдва, яке вже зовсім скоро – через 24 дні.
"Ненавиджу Різдво": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Моє життя з хлопчиками Волтер"
Прем'єра: 7 грудня
Жанр: драма, мелодрама
Після втрати родини в трагічній аварії 15-річна Джекі змушена залишити своє комфортне життя в Мангеттені та переїхати до великої й шумної родини в сільській Колорадо, де вона дізнається, що таке кохання, втрати та переломні моменти в житті.
"Моє життя з хлопчиками Волтер": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Корона"
Прем'єра: 14 грудня
Жанр: історичний, драма
Нарешті, на стрімінговому сервісі виходять останні шість епізодів популярного серіалу про британську монархію – "Корона". Перші чотири сезони, випущені у листопаді, були присвячені подіям, пов'язаним із загибеллю принцеси Діани.
У фінальних шести епізодах глядачам відкриються історії про те, як принц Вільям намагається відновити своє життя в Ітоні після смерті матері, про золотий ювілей королеви Єлизавети та її перспективи щодо майбутнього монархії. Також буде показано весілля Чарльза і Камілли, а також початок нового королівського етапу у Вільяма і Кейт.
"Корона": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Берлін"
Прем'єра: 29 грудня
Жанр: бойовик, кримінал, драма
Це історія про одного з персонажів популярного іспанського серіалу "Паперовий будинок". Серіал розповідає про золоті часи крадія Андреса де Фонойоси (Берліна) перед подіями, що відбулися у "Паперовому будинку". Тоді його банда планувала викрасти за одну ніч у Парижі 44 мільйони євро.
"Берлін": дивіться онлайн трейлер серіалу